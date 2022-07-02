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23歲網紅兼瑜珈教練酒店遭前男友放血亡 友貼合照悼念
23歲網紅兼瑜珈教練周慧賢（Aqua）香消玉殞，6月30日被發現於尖沙咀區一間酒店內死亡，而她的勞姓28歲前男友也在律師陪同下到黃大仙警署自首，尖沙咀警區重案組已接手調查，案件改列作謀殺案跟進。
Aqua與很多圈中人有不少交集，當中包括2019年落選亞姐許嘉欣（Connie），而Connie亦有在限時動態中貼早前拍攝的慶生合照悼念：「她是一個很勤奮生活，很有底氣，很講義氣，很好很好的女生，年紀小小不得不佩服她的才華，她的成就，總是說自己沒別人出眾，所以永遠都在默默耕耘，努力成為自己想要的樣子。」Connie不但透露原本打算到美國探對方，又自責未能好好保護她：「RIP，感恩在你走之前，能為你慶祝最後的生日。」令不少網友大感心痛。
據了解，周慧賢曾報警稱遭男友情慾床照作威脅，兩人分手後曾復合。但後來情況急轉直下，被殺死放血。從周慧賢ig賬號顯示大量從事水上運動，也有大量性感的相片，但警方是她無接客跡象。死因則相當駭人。
瑜珈教練周慧賢aqua伏屍酒店浴缸-東張西望-爆疑兇前男友背景
文章授權轉載自《香港01》
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