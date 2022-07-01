波音勢微　中國航空業採購空巴292架飛機

隨著復工復產推進、本土疫情趨緩和入境管制放寬，中國大陸三大航空集團南方航空、東方航空、中國國際航空1日晚間均發布公告指，擬分別向空中巴士購買96、96、100架A320NEO系列飛機，總價折合超過人民2,400億元（約新台幣1.06兆元）。

這是近三年來，中國航空業宣布最大規模的客機訂單，根據三家航空公司公告和提交的文件，此次訂購的飛機將分數年完成交付。

以南航為例，此次訂購客機，將於2024年至2027年交付，其中，2024年交付30架、2025年40架、2026年19架、2027年7架。

據華夏時報報導，以公開目錄價格測算，南航、國航、東航採購基本價格，分別約為122.48億美元、122.13億美元和127.96億美元。

這是2019年中國航空器材集團公司，在法國與空客簽訂涉及300架飛機的採購協議以來，中國大陸航空業再次大手筆採購噴氣式商用客機。

另自2019年波音737MAX全球停飛後，波音原先在中國大陸窄體客機上的領先優勢，就被空中巴士扭轉，據Cirium發布的數據顯示，截至今年5月，在中國大陸航空公司營運的單通道幹線客機中，空客一共有1,771架，占55%。