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猴痘疫情持續蔓延 中國大陸對入境人員排查猴痘

中央社／ 台北1日電
全球猴痘疫情持續蔓延之際，中國國家衛健委今天發布新版猴痘防控技術指南，要求入境人員隔離期間，在排查COVID-19感染的同時，各地應主動對入境人員進行猴痘病毒排查。示意圖／Ingimage
全球猴痘疫情持續蔓延之際，中國國家衛健委今天發布新版猴痘防控技術指南，要求入境人員隔離期間，在排查COVID-19感染的同時，各地應主動對入境人員進行猴痘病毒排查。示意圖／Ingimage

全球猴痘疫情持續蔓延之際，中國國家衛健委今天發布新版猴痘防控技術指南，要求入境人員隔離期間，在排查COVID-19感染的同時，各地應主動對入境人員進行猴痘病毒排查。

疾管署今天指出，全球自5月起於非猴痘疫區爆發疫情以來，截至6月29日累計55國報告至少5022例確診，其中以歐洲及美洲區域疫情最為嚴峻。

截至目前，中國大陸未通報猴痘病例。

央視新聞報導，為進一步指導各地做好猴痘疫情防控工作，規範猴痘流行病學調查、接觸者判定和管理、實驗室檢測等工作，中國國家衛生健康委員會組織專家，整合修訂形成了「猴痘防控技術指南（2022年版）」。

「指南」要求疫區歸國人員需注意自我健康監測，出現皮疹等症狀時，應主動就醫，並告知接診醫生疫區旅行史，以助於診斷和治療。若在國外有過接觸史和暴露史，尚未出現症狀，可主動聯繫當地疾控中心進行諮詢和報備。

「指南」並要求各級各類醫療衛生機構日常接診發燒伴出疹病人時，應注意詢問病例流行病學史，同時進行病原學篩查，排除水痘、風疹、麻疹或其他明確病因引起。

「指南」還提到，目前中國尚無抗猴痘病毒藥物，尚在研發疫苗。治療主要包括對症支持治療和繼發性細菌感染的治療。猴痘為自限性疾病，大部分預後良好。嚴重病例常見於年幼兒童、免疫功能低下人群。

「指南」明定，現有入境人員隔離期間，在排查COVID-19感染的同時，各地應主動對入境人員進行猴痘病毒排查，特別是入境前21天內有猴痘疫情報告國旅居史的人員，密切監測出疹情況，發現可疑人員或疑似病例，應按相關規定及時報告轄區疾控機構並轉送定點收治醫療機構。

猴痘 疫情

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