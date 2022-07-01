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安徽高校招畢業生當保安引熱議 網友：出去可能連保安都找不到

香港01／ 陳進安
安徽淮北師範大學向校內畢業生開出保安職缺。圖擷自/香港01
安徽淮北師範大學向校內畢業生開出保安職缺。圖擷自/香港01

安徽淮北師範大學多名學生近日收到通知，指該校招本校學生當本校保安，結果引發熱議。對此，校方工作人員回應表示，他們是在做摸底，最後無人報名。

6月24日，一名學生發布班級群聊截圖，顯示該校招本校學生當本校保安，當日下午4時截止報名，並鼓勵學生應聘生源地中小學安保崗位。由於多名學生皆稱收到類似通知，事件隨即引發網友熱議，紛紛調侃。

網友怎麼看：

以後當保安也需要本科學歷了嗎？

不讀是不是也可以當保安？那幹嘛花時間讀書

別人60歲當保安，我20歲就當，少走40年彎路

大學畢業的盡頭是大學保安，大學保安的盡頭是大學教師

說句你們不中意的話，有可能出去連保安都找不到

對此，該校就業指導中心一名工作人員表示，這是拓寬工作崗位的一項舉措，只針對應屆畢業生，高校、中小學的保安崗位都可報名，「是臨時的工作，不是正式的」。

他又指，報名後還需要進行考核，然而暫未接到報名，後續的崗位薪資等無法確定，「我們摸底的，願意報名就報名，結果一個也沒有就結束了。一般本科生很少有人願意做這個」。

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文章授權轉載自《香港01》

薪資 高校

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