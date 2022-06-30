突擊車、直升機 大陸多地公安武裝巡邏街頭、官員訪夜

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聯合報／ 記者林則宏／即時報導
哈爾濱市公安局27日舉行夏季治安打擊整治「百日行動」誓師大會。（取自平安哈爾濱微信號）
哈爾濱市公安局27日舉行夏季治安打擊整治「百日行動」誓師大會。（取自平安哈爾濱微信號）

6月10日凌晨，河北省唐山市四名女子在燒烤店內用餐，無故遭數名男子騷擾及暴力攻擊，引發大陸民眾對社會治安的焦慮。為此，大陸公安部6月25日部署全國公安機關開展夏季治安打擊整治「百日行動」，各地公安系統隨後即強化對夜市、娛樂場所等重點區域的夜間巡邏，部分地區甚至出動突擊車、直升機等裝備。

每日經濟新聞報導，在公安部部署後，連日來，河北、山西、黑龍江、福建、山東、河南、海南、雲南、青海、天津等地公安機關都召開會議，針對夏季治安「百日行動」進行動員部署。

河北省要求，緊盯治安問題突出的重點區域重點場所，「出重拳、施重典、零容忍」，確保取得紮紮實實的打擊整治成效，切實提升人民群眾的安全感。

河南省公安廳要求，對治安問題突出的城鄉接合部、公共複雜場所及外來人口集聚區等加強治安管控。在上下班、上（放）學等高峰期，夜間休閒、娛樂、夜宵高峰期等加大巡邏密度。

黑龍江省會哈爾濱市公安局27日舉行夏季治安打擊整治「百日行動」誓師大會，除出動上千名警力，現場還展示多款突擊車、巡邏車、執勤車，以及1架警用直升機等裝備。

哈爾濱市公安局宣示，將集中警力對全市商場、娛樂會所、歌舞廳、洗浴、網吧、大排檔等場所進行「摸排檢查」，強化涉槍涉爆案件的打擊查處力度和全面排查清繳非法槍爆物品風險隱患，加強管制刀具與非管制類刀具管控力度，嚴防發生影響社會治安秩序的案（事）件及「黃賭」問題。

除加強警方對重點場所的巡邏，中新網指出，多地官員近期還走上街頭視察、暗訪。寧夏石嘴山市副市長、公安局局長董立軍13日晚間就帶領公安、消防、市場監管等部門開展夜間巡查巡防。

6月15日晚，河南平頂山市委副書記、政法委書記趙宏宇在公安局長陪同下，也到市區夜市暗訪。當地媒體稱，趙宏宇一行慰問在現場巡邏的民警、特警，鼓勵他們發現可疑人、事、物以及矛盾苗頭性事件主動上前，把糾紛化解於萌芽狀態。

6月16日深夜，江西瑞金市副市長、市公安局長陳浦鴻也來到夜市，暗訪檢查督導夜間社會治安巡控。他要求，要加強夜市、大排檔、燒烤攤、夜宵攤、廣場等人員密集場所的巡邏執勤，進一步提高見警率和管事率，增強威懾力，提高巡防成效。

哈爾濱在夏季治安打擊整治「百日行動」誓師大會上，展示多款突擊車、巡邏車、執勤車，以及1架警用直升機等裝備。（取自平安哈爾濱微信號）
哈爾濱在夏季治安打擊整治「百日行動」誓師大會上，展示多款突擊車、巡邏車、執勤車，以及1架警用直升機等裝備。（取自平安哈爾濱微信號）

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