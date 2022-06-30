迪慶州將通火車 香格里拉等站亮相

滇藏鐵路麗江至香格里拉段，除哈巴雪山隧道外，工程已接近完成，三座具有少數民族風格的客運車站也進入完工階段、對外亮相。

大陸國鐵集團官方微信29日揭露，麗香段鐵路線上新建的拉市海、小中甸與香格里拉車站樣貌，最靠近麗江的拉市海車站，規模為一台三線，站房地上一層，地下局部一層，最多容納300人同時候車，還設有近2,700平方公尺的停車場一座；小中甸站站場規模為一台四線，其他結構跟容量與拉市海站一樣，設有2,211平方公尺停車場一座；香格里拉站是二台四線，站房地上兩層，局部地下一層，可容納2,000人同時候車。

文章指出，拉市海、小中甸、香格里拉三座車站設計理念分別為「山與水」、「高原上的屋脊」以及「層巒疊嶂的雪山」。通車後將結束雲南省迪慶藏族自治州不通鐵路的歷史，麗江至香格里拉僅需1.5小時，昆明至香格里拉車程縮短至5小時左右。

滇藏鐵路從雲南昆明到西藏林芝，目前僅通車到麗江，麗香段139.7公里自2014年開工以來已歷時近8年，預計將在2022年通車，由於其向北跨越虎跳峽到金沙江，沿途隧道多、工程難度大，目前全線橋梁、路基、站房工程基本完成，20座隧道已貫通19座，只剩全長9.5公里的哈巴雪山隧道還有數百公尺待貫通。