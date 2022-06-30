快訊

破冰？「魚死網破」後3個月...朱立倫今晚密會羅智強

「馬踏飛燕」布偶醜萌月銷破萬 官方：瘋狂踩縫紉機中

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
「馬踏飛燕」布偶醜萌出名月銷破萬。上游新聞
「馬踏飛燕」布偶醜萌出名月銷破萬。上游新聞

甘肅省博物館官方推出的「馬踏飛燕」絨毛布偶，由於造型十分魔性，被大陸網友嘲笑「醜萌」，沒想到在6月14日上架至今，就賣出超過1萬件，甘肅博物館旗艦店發布公告表示，現貨目前已經賣斷，大概預售要等25天左右，工廠正瘋狂踩縫紉機中。

重慶日報集團旗下新媒體「上游新聞」報導，甘肅博物館鎮館之寶銅奔馬，又名「馬踏飛燕」，是武威雷台漢墓出土的國寶級文物。

布偶有兩款，分別是「一馬當先銅奔馬」站姿款，和「馬到成功銅奔馬」奔跑款，整體造型選用了十分顯眼的綠色，咧著大嘴笑的馬兒，踩在呆萌龍雀背上組成。

這種搞笑又解壓的文創商品推出後，瞬間引起了大陸網友的關注，不少人紛紛在網路上進行二次創作：「別的博物館都是把文物整活，而甘肅博物館讓文物整活」「綠馬（綠碼）踏飛燕（肺炎）」「大早上的笑出了眼淚，這馬看著不是那麼聰明的樣子」。

工作人員表示，設計初衷是為了讓國寶變得更潮更有趣，沒想到這麼火，正在補貨，爭取實現人手一馬，官方也提醒，目前出現不少假冒綠馬，大家購買的時候也注意分辨。

這不是甘肅省博物館第一次因為文創產品上熱搜，就在今年1月推出銅奔馬文創商品「綠馬頭套」，不僅成功創造話題，還編排一組 「神馬舞」，受到年輕人喜愛，同時還推出「綠馬出行」銅奔馬文創口罩，以「綠馬保駕，健康出行」的口號，引起關注。

甘肅博物館旗艦店發布公告表示，現貨目前已經賣斷，大概預售要等25天左右，工廠正瘋狂踩縫紉機中。甘肅博物館
甘肅博物館旗艦店發布公告表示，現貨目前已經賣斷，大概預售要等25天左右，工廠正瘋狂踩縫紉機中。甘肅博物館
甘肅博物館鎮館之寶「馬踏飛燕」原型。齊魯晚報
甘肅博物館鎮館之寶「馬踏飛燕」原型。齊魯晚報

博物館 文創

延伸閱讀

變身行家 深度嘗鮮歐洲獨特博物館大收集

比南美館「地獄展」恐怖 泰國醫學博物館展出全是「死人」

去殖民化正熾 德國將歸還非洲文物

台南驚奇博物館行動列車啟動 讓小朋友歡樂過暑假

相關新聞

「馬踏飛燕」布偶醜萌月銷破萬 官方：瘋狂踩縫紉機中

甘肅省博物館官方推出的「馬踏飛燕」絨毛布偶，由於造型十分魔性，被大陸網友嘲笑「醜萌」，沒想到在6月14日上架至今，就賣出...

第三屆「昆山媽祖杯」兩岸花燈設計比賽 祭總獎金45萬

昆山慧聚天后宫29日發布，「昆山妈祖杯」第三届海峡两岸青年花灯设计比賽，祭出總獎金人民幣10萬元（新台幣45萬元），即日...

神13航天員：太空剪腳趾甲特別累…怕它亂飛

神舟十三號航天員乘組翟志剛、王亞平、葉光富返回74天後，28日在北京航天城首次與媒體和公眾見面。

上海公交車衝入河 司機昏迷前趕乘客下車 所幸無人傷

上海一輛公共汽車日前墜入惠南鎮人民東路附近的河中。公車車頭部過半已沒入水中，尾部大部分處在水面上。救援人員趕到現場將公車...

哈爾濱雙胞胎姊妹互換身分 違法出國30餘次 恐面臨1年監禁

疫情下，中國一度禁止民眾出國、申辦護照；黑龍江省哈爾濱市公安局南崗分局日前發布消息，一對雙胞胎姊妹憑藉外貌高度相似，互換...

中國兩名試車員之死 蔚來案暴露行業隱患

中國電動車競爭激烈，兩名試車員之死，暴露了行業的隱患，或只是船過水無痕？「把危險留給自己，安全帶給客戶」的試車員職業，又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。