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京杭大運河 全線貫通補水
大陸水利部副部長魏山忠28日表示，京杭大運河2022年全線貫通補水行動，共向京杭大運河黃河以北707公里河段補水8.4億立方公尺，目前京杭大運河保持全線有水狀態。
新華社報導，魏山忠在水利部舉行的京杭大運河全線貫通補水有關情況記者會上說，通過加強河道清理整治，抓好水量聯合調度，實施水源置換，強化水汙染防治，加強動態跟蹤監測，加大管水護水力度，京杭大運河2022年全線貫通補水取得顯著成效，地下水得到有效入滲回補，壓減了深層承壓水開採，河湖生態環境得到改善，促進了大運河文化保護傳承利用。
京杭大運河具有防洪排澇、輸水供水、內河航運、生態景觀等功能。一段時期以來，受歷史演變、人類活動和氣候變化影響，京杭大運河黃河以北河段水資源嚴重短缺，一些河道斷流，水環境汙染問題突出。
為推進華北地區地下水超採綜合治理和河湖生態環境復甦，改善大運河水資源條件，恢復大運河生機活力，水利部聯合北京、天津、河北、山東四省市人民政府開展了此次全線貫通補水行動。補水行動4月14日啟動，4月28日實現全線貫通，5月底補水結束。
魏山忠說，水利部將持續推進京杭大運河黃河以北河段貫通補水，力爭每年實現一次全線貫通，並逐步延長全線貫通時間，加快推進南水北調後續工程高質量發展，逐步實現京杭大運河正常來水年份全線有水目標。
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