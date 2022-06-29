滇藏鐵路麗香段將開通 香格里拉等車站亮相

滇藏鐵路麗江至香格里拉段，除哈巴雪山隧道外，工程已接近完成，三座相當具有少數民族風格的客運車站也已經進入完工階段、對外亮相。

大陸國鐵集團官方微信29日揭露，麗香段鐵路線上新建的拉市海、小中甸與香格里拉車站樣貌，其中最靠近麗江的拉市海車站，站場規模為一台三線，站房地上一層，地下局部一層，最多容納300人同時候車，還設有近2,700平方公尺的停車場一座；小中甸站站場規模為一台四線，其他結構跟容量與拉市海站一樣，設有2,211平方公尺停車場一座；香格里拉站則是二台四線，站房地上兩層，局部地下一層，最多容納2,000人同時候車。

文章指出，拉市海、小中甸、香格里拉三座車站設計理念分別為「山與水」、「高原上的屋脊」以及「層巒疊嶂的雪山」。通車後將結束雲南省迪慶藏族自治州不通鐵路的歷史，麗江至香格里拉僅需1.5小時，昆明至香格里拉車程縮短至5小時左右。