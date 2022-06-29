重慶傳銷組織以養生之名卷跑上萬現金 七旬「臥底」助力破案

內地不時都會發生傳銷組織斂財事件。今年5月，重慶北碚區有不法流動商販以「養生講座」名義兜售劣質家電產品，騙取農村老人錢財，幸得多名「臥底」舉報，執法人員才成功搗破犯罪團夥。

《中國消費者報》報道，今年5月21日，3名自稱「養生專家」的人找到重慶北碚區靜觀鎮陡梯村的唐婆婆，聲稱她家地理位置好，是風水寶地，想借用為村中長者介紹養生知識及養生產品。唐婆婆同意後，3人開始在村內游走，一見到長者就上前送麵、雞蛋等小禮物，招呼他們參加「養生講座」，還稱屆時有抽獎活動。

5月22日，唐婆婆家中的院壩坐滿長者，3名「養生專家」指着身旁的營養料理機、電飯煲、手鐲、手鏈等，聲稱所有物品都有養生功效，能幫忙調理各種慢性疾病，其中一位「專家」更拿出翡翠手鐲，表示手鐲含有豐富微量元素，能調節人體肌能、促進血液循環、提高人體免疫力。

在抽獎環節中，「專家」讓一眾長者拿出百元鈔票，並根據上面的編號抽獎，但抽到獎品時要先支付現金，「專家」再以紅包形式將錢退還給中獎人。

第一次抽獎，現場就有10位長者抽到「價值700元的翡翠手鐲」，他們支付700元（人民幣，下同）現金後，就立即收到700元紅包。如此反反覆覆退還了幾次，當現場22位長者的13200元現金收齊後，「專家」就以開玩笑的口吻詢問「我們收了你們這麼多錢，你們怕不怕我們跑掉喲？」

「專家」多番詢問確認，長者們一直以為是在開玩笑。直至第4次詢問時，3名「專家」突然跑向並登上停泊路邊的一輛麵包車，消失在長者的視野中。55歲的肖婆婆表示，「專家」要長者拿鈔票抽獎，目的是想了解他們能拿出多少現金。

肖婆婆與75歲的鄧婆婆等人向靜觀鎮市場監管所和派出所舉報。經市場監管所初步鑑定，「專家」出售的營養料理機、電飯煲均為冒牌貨。

由於無法提供「專家」的具體信息，市場監管和派出所聯合調查一度陷入僵局。調查小組分析研判，犯罪團夥估計會流竄到其他村組「故技重施」。5月31日，鄧婆婆、肖婆婆等人得知附近有村組開展「養生講座」後，便以村民身份前往聽講，發現套路完全相同，但「專家」並非此次3位，於是她們偷偷離開並報警。

靜觀鎮市場監管所所長馬天屹介紹，經調查，發現兩次「養生講座」確實是一個團夥。非法會銷幕後組織者陳某志承認，他們流動到各村組開展「養生講座」，就是為了推銷家電產品，而家電產品是從農貿市場上購買，沒有進貨台帳，也不知道產品的質量是否可靠。

目前，陳某志以「養生講座」名義開展的非法會銷活動已被責令停止，22名長者均已拿到退還的貨款共13200元。

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文章授權轉載自《香港01》