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哈爾濱雙胞胎姐妹互換身份 違法出國逾30次被查
據中國新聞網報道，黑龍江哈爾濱一對雙胞胎姐妹，因外貌高度相似而互換身份違法出國逾30次，近日因涉嫌妨害國（邊）境罪被警方採取刑事強制措施。
哈爾濱市南崗區警方通報指，周某宏與妹妹周某偉是一對雙胞胎。其中，周某宏的丈夫是日本人，她想隨丈夫前往日本，卻因簽證材料不符合規範被多次拒簽。
於是，周某宏鋌而走險，冒用妹妹的護照先後往來中國、俄羅斯、日本逾30次。隨後，周某偉亦效仿，用姐姐的護照往來泰國等國家4次。
今年年初，當地警方發現二人犯罪線索並循線追踪，至今年5月底將周某宏姐妹先後勸返回國。目前，周某宏姐妹因涉嫌妨害國(邊)境罪已被採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
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文章授權轉載自《香港01》
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