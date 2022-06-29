棄工科改學中醫 台青懸壺山東

「無論是在隔離點還是平時出診，患者聽到我的口音，也會問我是哪裡人。」來自台灣的中醫白尹豪說，當大家得知自己來自台灣後，先是驚訝，後是感動。「我認為，兩岸沒有分別。無論身處哪裡，作為醫生，用我的所學幫助別人，踐行醫者仁心，都很開心。」

中新社報導，現任濟南同樂堂中醫院理療科主任白尹豪，出生在台北，29歲時放棄台灣的工科職業生涯，跨界到山東學習中醫。

「在泉城濟南，開始求學、習醫之旅，學習針灸這門古老的中醫專業，我一直覺得是我人生中至關重要的選擇，且是非常正確的選擇。」白尹豪2009年考入山東中醫藥大學，之後在這所學校完成大學和碩博學業，取得針灸推拿專業博士學位。

白尹豪認為，山東作為孔孟之鄉、儒家文化發源地，底蘊深厚，這裡中醫文化源遠流長，歷代名醫輩出。

「或許骨子裡還是有醫學血脈。」白尹豪出生醫學世家，外祖父是中醫，祖籍成都，後來隨遷到台灣；父親是台灣婦科專家，妹妹、妹夫也都是醫生。

在山東十餘年的學習工作，白尹豪考取了大陸中醫執業醫師資格證和香港中醫執業資格證。他不僅感受到專業的提升，也見證大陸經濟社會快速發展帶來的變化。

「在這兒生活時間很長了，師長朋友也很多，我本身很喜歡濟南，剛好我也娶了一位濟南姑娘。」白尹豪早就把自己看成地地道道的濟南人。2018年時，白尹豪成為濟南市第一位台灣居民居住證領證者，並稱「拿到居住證之後，我的歸屬感更加強了」。

白尹豪建議，疫情結束後，台灣年輕人可多到大陸走走看看，親身感受和經歷，把握大陸發展的時與勢，為自己創造更多機會。