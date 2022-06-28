快訊

信用卡盜刷新手法曝光 金管會：留意1元消費簡訊

加碼防疫引民怨 陸衛健委開設留言板供投訴

中央社／ 台北28日電

地方層層加碼防疫引發廣大民怨後，中國國家衛健委官網今天開設「公眾留言板」供民眾投訴，同時下令各省市區也設立投訴專區與專線電話。官員強調，必要時將對地方進行督導、約談。

中國國務院聯防聯控機制5日提出「九不准」，禁止簡單化、一刀切和層層加碼等過度防疫做法，但多地擔憂發生疫情，依然對來自上海、北京等疫情突出地區的民眾層層加碼，引發廣大民怨。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制28日下午舉行記者會，國家衛健委發言人米鋒宣布，針對民眾反映強烈的違反「九不准」現象，國務院聯防聯控機制綜合組今天開通了公眾留言板，設在國家衛生健康委員會官網首頁，相關部門也公布了問題反映管道。

他說，對於違反「九不准」的問題線索，將認真匯總整理，督促地方儘快整改，對典型案例將進行曝光。

國家衛健委監督局副局長程有全表示，「九不准」公布後，已成立整治「層層加碼」問題的專班，由多個相關部門組成。主要是專項整治疫情防控簡單化、「一刀切」、「層層加碼」等突出問題。現已面向社會收集違反「九不准」要求的問題線索，民眾可以透過網站或打電話進行投訴。

他說，為高效地解決各地民眾反映的地方「層層加碼」問題，也要求各省一級的聯防聯控機制成立整治「層層加碼」問題的專班，儘快設立暢通本省份的民眾投訴舉報疫情防控問題的有效渠道，像網站的專欄、電話，並及時向社會公布，收集核實辦理本省份民眾投訴舉報的相關問題線索。

程有全強調，對整改不力、影響惡劣的要加強重點督辦，確保民眾反映的問題得到及時、妥善解決。必要時，國務院聯防聯控機制綜合組和國家相關部門將進行督導、約談。

他說，地方若確實存在違反「九不准」要求的，將督促地方整改，並透過國務院聯防聯控機制新聞發布會、部門官方網站或政務新媒體等方式，對核實的「層層加碼」問題和典型案例進行通報、曝光。

程有全並表示，近日發現一些地方對上海等發生過疫情地區的人員隨意採取隔離等限制措施，各有關地方應嚴格對照今天發布的第9版防控方案，立即加以糾正和整改。

疫情 國務院 上海

延伸閱讀

暑假來了 侯友宜公布6項防疫指引

嚴苛防疫衝擊經濟 中國重申勝利脫貧無返貧

台中家長投訴國小體育班7/17才上實體課？市府：有解方

防疫嚴苛 香港多個國際金融論壇轉移新加坡舉行

相關新聞

俞敏洪：新東方沒了 也能靠版稅和稿費過得很安逸

近期東方甄選爆紅，新東方的雙語直播帶貨讓股價大漲，並受到大眾的關注，作為公司創始人，俞敏洪也頻繁露臉，公開表露心聲。他稱...

高考傭兵？ 資優生連3年考上北大 賺200萬獎學金

廣東茂名化州市青鳥實驗學校的學生全炫宇，今年考上北京大學，更是茂名的高考狀元。然而他卻被網友查出，並非第一次考上北大，而...

北師大學生證上的啟功書法證實是偽作 校方緊急銷毀

「學為人師，行為世範」是一段印在北京師範大學學生證上的校訓，近日被發現該書法竟然是偽作，而非知名書法家啓功的真跡...

酒後全裸侵犯女鄰居 德雲社藝人陳霄華被刑拘

中國相聲社團「德雲社」藝人陳霄華，酒後全裸闖入女鄰居家性侵未遂，受害人報警後，陳霄華被刑拘。德雲社27日發布情況說明，稱...

河南「取款難」維權鬧大？ 鄭州警傳開槍…有人被強拉帶離

中國河南村鎮銀行「取款難」事件在儲戶被賦紅碼、短暫開放取款之後越鬧越大，網上傳出鄭州公安為了驅散在銀保監局前維權的民眾，...

刷熱搜、建救助群、買艇送物資…英德洪災下的民間力量

廣東省英德市日前遭世紀洪水肆虐數日，終於在上周末趨緩，防汛搶險救災工作重心已經轉向救災復產。這段期間，除了官方的救難人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。