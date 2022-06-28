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司機昏迷 上海一公共汽車衝入河中

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
上海一輛公車衝入河中。（極目新聞／網路截圖）
上海一輛公車衝入河中。（極目新聞／網路截圖）

28日上午上海一輛公共汽車墜入到上海市惠南鎮人民東路附近的河中。公車車頭部過半已沒入水中，尾部大部分處在水面上。救援人員趕到現場將公車司機救出，所幸車上並無乘客。警方初步調查稱，他因身體不適昏迷肇事。

北京青年報報導，經初步調查，28日上午10點47分，這輛公車在擦倒兩輛電瓶車、衝破隔離欄後滑入河道，2名騎車人經送醫救治，均無礙。據此前一站下車的一名乘客反映，駕駛員自稱感覺身體不適，讓乘客下車，後該乘客發現駕駛員昏迷，見車輛向前滑行後掉入河中。

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