雷聲大雨不下 唐山打人事件後「雷霆行動」無成果

唐山公安局「雷霆風暴」行動落幕，可惜民眾卻沒有看到任何重大成果。許多大陸網友在微博大罵「轟隆隆，好大的雷聲啊，然而，一點雨滴也沒有！」、「天氣日報說，這幾天有雷暴大雨，結果一個雨點沒下。」

據看看新聞網，為期半個月的唐山市「雷霆風暴」專項行動，27日是最後一天，在震驚全國的「唐山打人案」後，唐山公安局的雷霆行動已經結束，而大陸公安部百日行動繼續接力。

據公安部的消息，全國公安機關夏季治安打擊整治「百日行動」，已於25日起正式部署。

10凌晨，唐山一燒烤店發生「唐山打女人事件」，數名女子被暴徒毆打，十二日，陳繼志等主嫌九人被捕。隨後，大陸網友實名制舉報上百件的唐山不法事件，整個抖音成了「唐山涉黑事件曝光大會」。而唐山市公安局

但目前為止，唐山事件到底處理了多少公職人員？近年又有唐山哪些高官及保護傘落網？大陸官方遲遲未公布。

以燒烤店打人事件被處理人員為例，都是一些低階官員。這些處罰，真的已經改善唐山的治安了嗎？

其中事發地路北區：公安分局局長被調查，公安分局副局長被免職。分局下屬機場路派出所所長、光明里派出所原所長范立峰。長虹街警務處站長韓志勇，民警陳志偉均被調查。

雖然唐山市於12日開展的為期半月的「雷霆風暴」行動已經結束。唐山市副市長、市公安局黨委書記局長趙晉提出，要堅決貫徹落實在前期「雷霆風暴」基礎上，以「百日行動」為載體，依法嚴厲打擊整治各類違法犯罪，攻堅化解各類安全隱患。

報導稱，大陸公安部的行動接續，保持高壓態勢當然是好事，「但有行動，也得有結果，我們也期待，這樣的雷霆行動，能夠早有向公眾公佈行動的雷霆成果」。