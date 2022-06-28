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雷聲大雨不下 唐山打人事件後「雷霆行動」無成果

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
唐山公安局「雷霆風暴」行動落幕，可惜民眾卻沒有看到任何重大成果。（微博照片）
唐山公安局「雷霆風暴」行動落幕，可惜民眾卻沒有看到任何重大成果。（微博照片）

唐山公安局「雷霆風暴」行動落幕，可惜民眾卻沒有看到任何重大成果。許多大陸網友在微博大罵「轟隆隆，好大的雷聲啊，然而，一點雨滴也沒有！」、「天氣日報說，這幾天有雷暴大雨，結果一個雨點沒下。」

據看看新聞網，為期半個月的唐山市「雷霆風暴」專項行動，27日是最後一天，在震驚全國的「唐山打人案」後，唐山公安局的雷霆行動已經結束，而大陸公安部百日行動繼續接力。

據公安部的消息，全國公安機關夏季治安打擊整治「百日行動」，已於25日起正式部署。

10凌晨，唐山一燒烤店發生「唐山打女人事件」，數名女子被暴徒毆打，十二日，陳繼志等主嫌九人被捕。隨後，大陸網友實名制舉報上百件的唐山不法事件，整個抖音成了「唐山涉黑事件曝光大會」。而唐山市公安局

但目前為止，唐山事件到底處理了多少公職人員？近年又有唐山哪些高官及保護傘落網？大陸官方遲遲未公布。

以燒烤店打人事件被處理人員為例，都是一些低階官員。這些處罰，真的已經改善唐山的治安了嗎？

其中事發地路北區：公安分局局長被調查，公安分局副局長被免職。分局下屬機場路派出所所長、光明里派出所原所長范立峰。長虹街警務處站長韓志勇，民警陳志偉均被調查。

雖然唐山市於12日開展的為期半月的「雷霆風暴」行動已經結束。唐山市副市長、市公安局黨委書記局長趙晉提出，要堅決貫徹落實在前期「雷霆風暴」基礎上，以「百日行動」為載體，依法嚴厲打擊整治各類違法犯罪，攻堅化解各類安全隱患。

報導稱，大陸公安部的行動接續，保持高壓態勢當然是好事，「但有行動，也得有結果，我們也期待，這樣的雷霆行動，能夠早有向公眾公佈行動的雷霆成果」。

另據中華網，6月13日上午，唐山市夏季社會治安整治雷霆風暴專項行動領導小組辦公室公布舉報電話。此後，多位唐山當地市民反映，該舉報電話無法打通。有媒體記者多次嘗試撥打舉報電話，均爲語音，提示：「號碼錯誤，無法接通」。或「對不起，您撥打的電話忙！」

在唐山打人事件後，唐山公安局「雷霆風暴」行動，舉行誓師大會。（大眾網）
在唐山打人事件後，唐山公安局「雷霆風暴」行動，舉行誓師大會。（大眾網）

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