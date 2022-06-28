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真糗！北師大學生證實啓功所書校訓是偽作

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
北京師大兩個版本學生證上啟功書法對比，偽作（左）、真跡（右）。（微博照片）
北京師大兩個版本學生證上啟功書法對比，偽作（左）、真跡（右）。（微博照片）

「頂尖學府，怎麼會搞出這樣的錯誤？」北京師範大學學生證印刷的啓功書法被爆是偽作！該校學生證扉頁印刷書法家啓功撰寫的校訓「學為人師，行為世範」，有書法愛好者近日撰文表示，對比啓功真迹，二者字體有明顯區別，學生證上的字體從向背關係到書法水平，同啓功真迹相去甚遠。該校檔案館館長對此回應，是該證製作公司「擅自使用了相關素材」。

《中國新聞周刊》報導，多名北京師範大學在讀學生提供的照片顯示，在2020年前，絕大部分本科、研究生學生持有的學生證印刷的啓功書法作品並無問題；而之後入學的學生，本部和珠海校區都持有「疑似偽作書法」作品版本的學生證。

「這一版學生證上的字，我們幾個朋友都覺得不太對。」曾在北京師範大學書法專業就讀在職研究生的李先生表示，他在啓功愛好者的社交媒體群組和朋友交流過此事。

北京師範大學藝術與傳媒學院書法系教授鄧寶劍則透露，不久前，學校教務處老師曾向其詢問學生證上的書法是否偽作，「我就告訴他（她），肯定是假的，他們對此也很震驚。」

他並指出，這個錯誤的版本手法低劣，「可以說是一眼假」，「學校在印發書法、繪畫作品之前，如果能和我們教師提前溝通一下，這個錯誤肯定不會發生，就像啓功先生的字，別說和教師溝通，找個書法系的學生問一下，都不應該出錯。」

啓功是北師大已故教授，也是書法大師，他曾為北師大寫下校訓「學為人師，行為世範」，被刻在校訓碑上並矗立在學校園內，校訓背面是啓功所題的一首詩：「學府英名，祖國殊榮。群倫領袖，教育高風。周一百歲，學術崢嶸。千秋萬世，木鐸長鳴。」

北京師範大學檔案館館長楊桂明表示，啓功先生所書校訓真迹妥善保存在檔案館中，教務部做學生證時，曾讓檔案館提供相關原始圖片，「但後來製作學生證的公司反饋，圖片清晰度不夠，素材庫里有矢量圖，他們就擅自使用了，目前學校高度重視，正在調查該公司是從何處獲取的矢量圖素材。」

據悉，啟功曾是大陸中國書法協會會長，字迹自成一格，也是北京潘家園的舊貨市場中，最常被模仿的書法家之一。但對書法稍有研究的人士，大多能分辨真偽。

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