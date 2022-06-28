一巴掌打醒丹東市 丹東宣布放寬市民就醫規定

一巴掌打醒丹東市的顢頇！遼寧省丹東市先前一對郝姓父女外出看病被警察以黃碼為由攔阻，結果爆發衝突，70歲的父親搧了警察耳光，雖被依襲警罪移送法辦，但也引起全網同情。丹東市27日宣布改進措施，放寬市民就醫規定。

丹東因為疫情防控已封城近兩個月，這對父女是在6月22日持社區開具的可以外出就醫的證明準備到醫院，雖然健康碼是黃碼，但前兩關遇到的警察都放行，但在第三關被一年輕的警察攔住，該警察堅持不讓過，雙方發生肢體衝突，女子疑被警察推倒地，老父親氣不過上前一巴掌，警察倒地摀著臉對一旁的同事說「錄上了沒」？

事件發生後，該名女子被行政拘留十天，老父親被依襲警的刑事犯罪移送偵辦。但全網一面倒支持這對父女，紛紛指責丹東市和執勤的員警，「難道生病只能死在家裡？」

丹東見輿情發酵，6月27日召開疫情防控新聞發佈會宣布調整防疫工作，做好醫療保障措施。

包括，危急重症可由救護車轉運外，就醫患者只要社區（村居委會）出具人員身份證明即可就醫。以及對不能提供48小時核酸檢測陰性證明的危急重症患者，由接診機構第一時間完成1次抗原檢測並開展進行核酸採樣檢測，確保應診盡診、應收盡收。

網友稱，此舉等於認同先前郝姓父女就醫是合情合理的，該老父親一巴掌打醒還在睡夢中的丹東市；還有網友說，丹東終於改了，那被拘留的女子以及被送辦的老人也該有個交代！