3台青進駐 改造寧夏鄉村

牛棚、蜂場、扶貧車間、村衛生室……在寧夏固原市涇源縣集美村，遍布三位台灣年輕人的足跡，他們還有一個特殊的身分—社區營造員。

中新社報導，2019年，福建省廈門市海滄區成立海峽城鄉發展基金會。藉助閩寧協作機制，該基金會與寧夏涇源縣簽訂鄉村治理人才培訓戰略合作協議，採取「台青種子教師傳幫帶+台青社區助理+大陸青年社工」的方式，每年派台灣青年來到當地駐點幫扶（幫助扶持地方發展）。

2022年5月中旬，三位台青阿韋、阿文與阿寧來到寧夏六盤山下，開展駐點幫扶工作。每一批台青初到幫扶駐點時，都會先開展為期6周的前期調研，瞭解村莊的發展情況及村民的需求，從而量身制定幫扶措施。

「我看過電視劇《山海情》，來之前曾想，寧夏會不會還是黃沙漫天的景象。」阿文說，在涇源縣親眼看到鬱鬱蔥蔥的六盤山後，徹底打破了他的固有印象。

阿韋是第二次來到寧夏，此前，集美村的四點半學堂就由他創立。學堂通過開展閱讀、繪畫、摺紙、烘焙、棋藝等課程，有效解決了當地學生放學後無人看管的問題，深受集美村小朋友的喜愛。

受疫情影響，學堂於2022年初停止運營。阿韋瞭解到，當地村民希望學堂能够繼續辦下去，他們便再次展開了針對學堂的入戶調查。

作為社區營造員，三位台青認為，美麗村莊的打造應「先造人，後造物」，以村民的需求為導向展開工作。「社區營造不僅營造著公共空間，也在營造著當地居民對本地的認同。」

阿韋說，在村莊的產業發展方面，台青提供不了物質支持，但可以幫助村民轉變思想，幫助他們更好地適應未來的變化。

2020年至今，已有2批台青來到寧夏集美村，將台灣的社區營造理念帶到當地。兩年時間裡，駐點幫扶的台青開展了四點半學堂、老飯桌、愛心超市、村衛生室設施硬體盤活等一系列打造、改造工作。

穿越海峽來到大陸西北鄉村，三位台灣青年將在大山深處扎根15個月。他們說，希望藉助自己的經驗和知識，為美麗村居社區的打造貢獻力量。