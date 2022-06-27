大陸天才學生3年換3地考上北大 狂賺900萬獎學金

廣東茂名化州市青鳥實驗學校的學生全炫宇，今年考上了北京大學，更是茂名的高考（中國大陸的大學聯考）狀元。然而他卻被大陸網友查出，並非第一次考上北大，而是連續3年都上榜，甚至透過這種方式狂撈獎學金人民幣200萬元（新台幣900萬元）。

環球時報報導，化州市青鳥實驗學校發布喜報，表示學生全炫宇在今年的高考中，憑藉694的高分斬獲茂名市高考狀元，考上北大。

不過有網友在備註信息，指出全炫宇在2020年就考上了北大，2021年在湛江一民校復讀，再度考上北大。前後三年間，該名學生三次考上北大，狀元獎勵金額累計人民幣200萬元。

澎湃新聞報導，不少大陸網友質疑，該名學生是「職業考生」，收了錢為相應的學校「出戰」考北大。還有人稱「全炫宇是被人從衡水花百萬買過來的」，另一人稱「今年又被化州青鳥實驗學校以130萬買回來」。

但另一派大陸網友認為，明明是校方位了名校錄取率，透過豐厚獎學金吸引學生，根本是惡性競爭，會有這種狀況發生，也跟學校競爭的風氣有關。

有自稱是全炫宇在河北衡水中學就讀時的同學，表示全炫宇是2019年畢業的，當時考上了北大沒有去，因為他想考清華經管學院，但是這個專業只錄取全省排名前20名的學生，他的成績去不了，於是選擇復讀重考。

第二年考試仍然是全省排名100名以後，錄取了北大醫學部，仍然沒去。第三年又考上了北大。

浙江日報旗下新媒體「天目新聞」報導，化州市教育局紀檢監察室工作人員表示，目前市教育局已經了解到網傳的有關情況，相關部門也已經成立了工作組，緊急開展調查工作，具體調查結果後續會通過官方途徑通報。