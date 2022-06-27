大陸直播一姐薇婭丈夫公司違法 被罰19萬元人民幣

大陸前淘寶知名帶貨直播主薇婭丈夫董海鋒控股超過一半的謙尋文化傳媒有限公司，因違反中國廣告法被罰款19萬元人民幣（約84萬元新台幣）。薇婭去年十二月被追稅款和罰款共計13.41億元人民幣。

據紅星新聞報導，謙尋文化傳媒有限公司（簡稱謙尋文化）因違反廣告法，近日被杭州市高新區（濱江）市場監督管理局罰款19萬元。

信用中國網站公佈的信息顯示，2022年3月4日，謙尋文化受委託在指定活動中負責安排主播上播、選品、某淘寶網店的裝修和產品設計、網店鏈接的開通控制等代理服務。

直播過程中謙尋文化對普通食品「某清幽菌固體飲料」進行直播服務引流，並使用了「胃不舒服，消化不好，容易拉肚子的，腸道不是很通暢的，菌群失衡的，家裡人或另一半都可以入手」「養護預防，養護腸胃」「含抗幽門螺旋桿菌的活菌專利」「助於抗幽門螺旋桿菌」「預防幽門螺旋桿菌」「修復腸道屏障」「改善口腔問題」「腹瀉便秘都可以調」等言語內容。

對上述直播內容信息，謙尋文化均未落實登記、審核等制度。根據聯營實際，謙尋文化未收取直播基礎費（坑位費）及其他費用，因此廣告費用無法計算。

報導指出，謙尋文化的違法行為類型為「食品廣告出現與藥品相混淆的用語，直接或者間接地宣傳治療作用，藉助宣傳某些成份的作用明示或者暗示該食品的治療作用；涉及疾病預防、治療功能」。

對此，杭州市高新區（濱江）市場監督管理局責令其停止發佈廣告，並處罰金19萬元。

公開資料顯示，薇婭丈夫董海鋒為謙尋文化法定代表人、執行董事兼總經理，最終受益股份56.6%。

號稱「直播一姐」的薇婭，去年底因涉偷稅漏稅被查處後銷聲匿跡。

多家媒體去年12月報導，浙江省杭州市稅務局稽查局查明，薇婭在2019年至2020年期間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅款6.43億元人民幣，其他少繳稅款0.6億元，對薇婭作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元人民幣。