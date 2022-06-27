寶潔「女人腳臭是男人的5倍」不當廣告 被罰300萬

知名品牌寶潔公司3月間一則「女人腳臭是男人的5倍」的侮辱女性廣告，經調查後，被廣州市黃埔區市場監督管理局依違反廣告法，處以70萬元人民幣（約300萬台幣）的行政處罰。

中新經緯報導，據行政處罰決定書顯示，經查明，從2022年3月13日至3月24日期間，廣州寶潔有限公司為推銷其生產的產品，在其運營的寶潔會員中心公眾號上發佈標題為「女人的腳臭是男人的5倍？不信現在聞一下」的廣告。廣告中針對男女身體不同部位的衛生情況、氣味等進行描述，以及含有「女人腳臭是男人的5倍」等文字內容。

決定書中提到，廣州寶潔在其公眾號發佈上述廣告的行為引起眾多媒體報導，造成較大的社會影響。鑒於廣州寶潔已主動改正，刪除廣告，註銷公眾號，積極配合行政機關調查，該局決定對廣州寶潔作出責令停止發佈違法廣告，並罰款700000元的行政處罰。

3月24日，寶潔中國道歉稱，為寶潔會員中心帳號近期一篇文章的不當內容對女性的不尊重，鄭重道歉。公司稱已經刪除這篇文章，並嚴肅整頓該帳號的運營。並表示深刻反思，杜絕類似情況再次發生。