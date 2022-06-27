中國南方爆發流感 抗病毒藥奧司他韋廣州賣斷貨

中國南方多個省市此前發出流行性感冒緊急預警，近期不少中國網友表示，發燒門診有人滿之患，連夜大排長龍。廣州媒體更報導，市民紛紛到藥房購買抗病毒藥物奧司他韋導致斷貨。

澎湃新聞25日報導，據中國國家流感中心公布的訊息，6月南方省份流感病毒檢測陽性率持續上升，部分省份進入夏季高發期。6至12日一週內，南方省份哨點醫院報告的流感樣病例占門診量5.8%，高於前一週5.1%水平，也高於2019至2021年同期水平，創下近年來同期新高；病毒以甲型H3N2流感病毒為主。

不少中國網友在社群平台微博表示，近期發燒門診有人滿之患。有網友說，最近發熱門診大排長隊，甚至凌晨還有人帶著小孩求醫；在醫院戶外等了3個多小時才能進入發燒門診，但仍要做核酸、取號及等報告。

該網友表示，有位媽媽說她的孩子發燒40度，能不能先進入門診，但旁邊的人說，「大家都很難受，都排了3個多小時」。

另一名網友表示，兒童醫院的普通發燒門診也擠滿求診的兒童，醫生說這波流感挺厲害，之前治療流感的奧司他韋（Oseltamivir，商品名：克流感Tamiflu）連兒童醫院都缺貨，近日才補充貨源。

廣州交通電台官方微博26日報導，廣州出現夏季流感高發期，醫院發熱門診人數激增，到藥房買奧司他韋的市民增加，導致斷貨。

金融時報此前報導，中國只顧清零防控COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，缺乏資源對抗流感。

廣東省汕頭正爆發流感，一名衛生官員向金融時報表示，當地政府仍以防控COVID-19疫情為首要任務，將所有資源投放於防疫上，缺乏資源對抗流感，包括為民眾接種流感疫苗。

一些中國衛生官員警告，若只集中對抗COVID-19疫情，可能之後對流感爆發會措手不及，導致數以萬人死亡。

報導引述中國疾控中心國家流感中心主任王大燕17日警告，高傳染性的甲型流感會在今年底令醫療系統出現沉重壓力。

香港大學病毒學家金冬雁向金融時報表示，因為過去2年中國不少城市都實施封城，人們少了外出，也少了感染流感及其他傳染病的機會，因而缺乏天然免疫力，下一波流感會較以前嚴重。

報導指出，根據多項研究數據，中國每年有9萬至20萬名老人死亡與流感相關；迄今中國官方公布的COVID-19染疫死亡人數有5000多人。