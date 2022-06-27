粵閩流感大爆發 兒童發高燒發燒門診爆滿

「龍舟水」（端午節大雨）以來，大陸不少省份流感多發，兒科門診人滿為患。廣東疾控部門最新的流感監測數據顯示，各地醫療機構門診中流感樣病例佔比已達7.29%，即平均100個門診病例中，有7個都是流感病人，提示廣東已進入流感夏季高峰。有醫院表示，最近兩周，發熱門診接診人數是平常時期近4倍，監測顯示，不少發熱患兒感染的是A型H3N2流感。

據中國國家流感中心報告，近期南方省份流感病毒檢測陽性率持續上升，部分省份進入夏季高發期，呈現逐漸增加趨勢，以A（H3N2）亞型流感病毒為主。

據香港文匯網，26日，在廣州荔灣區婦幼保健院8樓兒科門診，樓道擠滿了前來登記就診信息的患兒家庭。在候診大廳，亦有不少家庭在等候。儘管是周末，兒科依然有4名醫生接診，現場十分忙碌。而在廣州市婦兒中心，兒科門診也人滿為患，院方同樣加派了人手。

廣州市婦兒中心相關負責人指出，今年進入6月後，流感來勢洶洶，醫院兩個院區在6月20日發熱門診就診量共2,655人次，達今年新高，且近半個月來，日接診量持續維持在2,500人左右，而在平常，日接診量大約700多人。院方結合臨床症狀、檢測結果，發現不少發燒患兒感染了A型H3N2流感。監測顯示，患者主要表現為發燒、咳嗽、食慾減退等症狀，多數患者於發病3-4天後體溫逐漸消退，全身症狀好轉，但咳嗽可持續1-2周。

「從數據來看，這次流感高峰中流感樣病例的就診比例不僅超過了去年和前年的同期水平，流感病毒的檢測陽性率也超過了去年同期。」廣東疾控傳染病預防控制所所長康敏說。

發熱門診求診，需要在院內接受核酸篩查並現場等待結果，這樣也增加了交叉感染的概率。為此，廣州已下發通知，發燒兒童在就診後可返回家中等待核酸結果。

對於當前公眾普遍佩戴口罩，為何還出現較高的發病率，廣東省婦幼保健院急診科主任鄧文指出，跟大家在疫情中養成了出現病症及時就醫的習慣有關，更與今年夏季天氣多雨有關係。特別是南方省份進入夏季後，人們活動增加，人與人之間的流動性也增加。專家表示，H3N2毒株在人群中的感染水平更高，跟其他常見三種流感病毒相比，其流行強度會更強，但持續時間也相對較短。包括成年人在內，每年應適時接種最新的流感疫苗，以應對變異頻繁的流感病毒。