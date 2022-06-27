劉強東被控性侵民事訴訟開打 女方最初稱是自願的

京東集團創辦人劉強東被控性侵女大學生民事訴訟於6月24日美國明尼蘇打州的阿波利斯舉行公開聽證會，庭審中對公眾公開了大量的視訊資料、多位證人的書面證詞。當中一段視訊資料顯示劉靜堯在警方最初的調查時稱「她是自願的」。

2018年9月1日，劉強東因被控性侵，被美國明尼蘇達州警局當場逮捕，後被移送監獄關押。過後，由於證據不足不予刑事起訴。2019年4月，當事人劉靜堯在明尼蘇達亨內平縣民事法庭對劉強東提起民事訴訟，指控意圖傷害、毆打、非法限制自由、性侵。

搜狐報導，該案件此前已經進行一年多的與取證相關的非公開庭審。正式的陪審團審判將在2022年9月26日或者10月3日召開。

另據廿一世紀經濟報導，根據明尼蘇達州法院官網，今年5月、6月，雙方均提交了大量材料，包括被告的法律意見書、被告對原告懲罰性賠償動議的反對，原告對此反對意見的回應等等，原告要求增設對京東的懲罰性賠償，京東則提出免除雇主替代性責任的動議等。

被告方此次提的內容包括警方執法記錄儀中對原告的詢問的關鍵細節，指稱原告在涉及案件的取證過程中，存在大量前後矛盾之處，涉嫌說謊。原告方稱，由於擔心自己和家人受到傷害，所以修改了對員警的最初陳述。

根據原告敍述，警方接獲報案一進到劉靜堯的公寓就詢問了她報警電話的事（當時劉強東還在），她當即證實了「強姦」的事實。一名員警問她是否被強姦，Jingyao的原話是，「他有，但不是那種強姦」。當被問到「不是那種強姦」指的是什麼，Jingyao回答稱，指並非拿著刀具等武器實施強姦。

關於為何修改了陳述。原告稱，由於擔心自己和家人受到傷害，所以修改了對員警的最初陳述。晚些時候，她向醫院護士解釋說，「我告訴員警我是自願的，因為我不想惹上麻煩，我想如果我有證據，我就會安全，這就是我來這裡的原因」。

法院材料顯示，被告方指出，原告多次告訴警方自己沒有被強姦。事發兩周後，原告改變自己說法，告訴警方自己被強姦，而她有過抗爭；但警方和醫院此前檢查顯示原告並無受傷跡象。

根據被告方提供的警方執法記錄儀視訊表明，Jingyao在警車內時，員警多次詢問是否被強姦，其回應沒有被強姦。在警方問「之前當我和你交流的時候，你說他強姦了你，但不是那種強姦。是指什麼意思？」Jingyao停頓後回答表示否認，稱「我和他發生了性行為，自願的」。警方重複問其當日是否自願與劉強東發生性關係，她做出了肯定的回答，並表示放他（劉強東）走。

被告方還指，女方在案發後接受當地警方詢問時，還存在其他多處前後不一之處，比如先對警方稱自己喝醉，看到監控後承認自己說謊；以及女方最初表示是主動邀請男方到其公寓，後又否認。