確保糧食安全 陸加速推耕地保護法

中國大陸將加快制定耕地保護法，以更好應對耕地紅線面臨的挑戰，為耕地保護提供更有力的法治保障。

新華社報導，6月25日是大陸的全國土地日。根據大陸自然資源部消息，為更好地把耕地保護「長牙齒」硬措施法治化，大陸將加快推動耕地保護法立法進程。耕地保護黨政同責、耕地年度「進出平衡」以及耕地「非農化」、「非糧化」等禁止性規定和政策措施將上升為法律。

目前，大陸基本形成以土地管理法及其實施條例、土地復墾條例、基本農田保護條例等為核心的耕地保護法治體系；民法典、刑法對耕地保護進行了明確規定；加快制定中的糧食法也強調耕地保護。這都使制定科學、簡明、可操作的耕地保護法成為迫切需要。大陸全國人大常委會2022年度立法工作計劃把耕地保護法列為預備審議項目。自然資源部把做好耕地保護法送審工作列入2022年重點立法計劃。

自然資源部法規司司長魏莉華表示，改革開放以來，大陸土地法治建設從無到有、不斷完善，而切實保護耕地、確保糧食安全始終是主旋律。回顧耕地保護法律制度發展歷程，準確把握耕地保護面臨的新要求，完善耕地保護制度，加快制定耕地保護法具有重要意義。

人多地少是大陸的基本國情。據國土「三調」結果，2019年底大陸耕地面積19.18億畝，人均1.36畝，不足世界平均水平的四成。同時大陸耕地資源空間分布不均，總體質量不高，超過一半靠天收。從國土「二調」至國土「三調」十年間，全大陸建設用地總量增加26.5%，城鎮、村莊用地總規模分別達1.55億畝和3.29億畝，一些城鎮、園區低效閒置用地問題突出，村莊用地總量過大、布局不盡合理。