強化防洪灌溉 陸啟動多項水利工程

根據大陸水利部消息，近日，大陸多項重大水利工程開工建設。

中新社報導，25日，黃河下游引黃涵閘改建工程、湖南大興寨水庫、安徽省包澮河治理工程開工建設，上述工程屬於大陸國務院部署實施的150項重大水利工程和今年重點推進的55項重大水利工程。

黃河下游引黃涵閘改建工程總投資20.70億元（人民幣，下同），涉及山東、河南兩省11個市21個縣區37座涵閘，總工期36個月。黃河下游引黃涵閘承擔了灌區農業引水以及引黃入衛、引黃濟津、引黃濟青、引黃入冀補澱等跨流域調水任務。

近年來，受黃河下游河床下切、河勢變化等因素影響，下游引黃涵閘引水能力明顯下降。黃河下游引黃涵閘改建工程建成後，作為大陸重要糧食主產區和農業生產基地的引黃灌區的供水保障率將進一步提高，還將改善沿線地區城鎮生活、工業及生態供水條件。

湖南大興寨水庫工程總投資51.14億元，總工期36個月。大興寨水庫以防洪功能為主，結合供水、灌溉，兼顧生態補水，主要建設內容包括樞紐、供水和灌區三個部分，為Ⅱ等大（2）型水庫工程。水庫正常蓄水位為310.0公尺，總庫容1.13億立方公尺，平均日供水量28.5萬立方公尺。工程設計灌溉面積2.47萬畝，多年平均灌溉水量811萬立方公尺。

湖南大興寨水庫工程建成後，將全面提升湘西州府吉首市城市防洪能力和供水保障能力，改善吉首市農業產業灌溉條件，防洪能力由10年一遇提高到50年一遇，同時還將進一步豐富旅遊資源，改善峒河流域生態環境。

安徽省包澮河治理工程總投資25.57億元，總工期36個月。工程涉及安徽省亳州、淮北、宿州、蚌埠等四地（市）的渦陽、濉溪、埇橋、固鎮等四縣（區），治理範圍為包澮河省界至澮河九灣段幹流。