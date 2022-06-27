拉林鐵路通車1周年 掀旅遊熱潮

大陸國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）披露，6月25日，拉薩至林芝鐵路開通運營滿一周年。一年來，累計運送旅客113.7萬人次、貨物4.78萬噸。

中新社報導，國鐵集團運輸部負責人介紹，2021年6月25日，西藏自治區第一條電氣化鐵路——拉林鐵路開通運營，徹底結束了藏東南地區不通鐵路的歷史，復興號高原內電雙源動車組開上世界屋脊。一年來，拉林鐵路保持平穩運行，客貨運輸品質不斷提升。拉薩至林芝間每日開行動車列車4列、普速直達特快列車2列，日喀則至林芝間開行動車組列車2列，最高日發送旅客4300餘人次，極大便利了沿線旅客出行。

西藏松茸、藏雞肉、藏香豬等地方特產通過拉林鐵路運往全大陸各地，建材、糧食、鉀肥、食品等各類生產生活物資源源不斷運進藏東南地區，較好地服務了地方經濟建設和民生需求。

此外，服務品質不斷提升。鐵路部門嚴格疫情防控，著力打造「天路格桑花」服務品牌，推出計次票新型票制、藏漢雙語服務、重點旅客綠色通道等便民舉措，進一步提升旅客體驗；首次開辦集裝箱運輸業務，優化貨運流程，方便企業貨主。

該負責人表示，拉林鐵路縮短了沿線城市間旅行時間，密切了人員往來和經貿交流，拉薩、林芝等城市「三小時經濟圈」初步形成，為富民興藏注入了強勁動力。旅客乘坐火車出行更加安全、綠色、便捷、舒適，便利的交通掀起了「西藏人遊西藏」的熱潮，帶火了林芝「桃花節」和羊卓雍措、南迦巴瓦峰等旅遊景點，激活了農牧業、民宿、農家樂等鄉村經濟。

統計數字顯示，2021年7月至2022年5月底，林芝市累計接待國內外遊客754萬人次，實現旅遊總收入65億元人民幣。