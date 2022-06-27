加速綠色轉型 清潔能源占比升

2022年北京冬奧會場館使用的綠色電能來自哪裡？答案是河北省張北縣。當地建立的可再生能源示範項目把風能轉化為電力，併入冀北電網，輸向北京供三個賽區使用。如今，這些電力不僅點亮一座座奧運場館，也點亮了北京的萬家燈火。

新華社報導，根據在天津舉行的第六屆世界智能大會城市能源革命高峰論壇消息，近年來，大陸採取一系列有力舉措，加速能源向智慧、綠色轉型，助力低碳發展，清潔能源消費占比不斷提升。

走進從事鋰離子電池材料生產的天津國安盟固利新材料科技有限公司車間，能源的智慧化利用派上了大用場。該企業的碳排放數據詳細顯示在所處的寶坻區九園工業園區管委會展示螢幕上，便於統籌規劃，提高能源使用效率。

據管委會工作人員介紹，該平台接入了園區及周邊村鎮的151家企業和88家農戶的煤、油、氣、電、熱等能源消耗數據，圍繞指標監測、減排管理、零碳規劃、經濟測算等方面，構建起碳中和支撐體系，推動園區產業升級和鄉村生態高質量發展。

大陸國網天津電力正在天津更大範圍內推進電力「雙碳」先行示範區建設。「我們發起成立全國首個雙碳產業聯盟，推動能源低碳轉型和城市智慧發展，形成的經驗將在全國推廣。」國網天津電力發展部副主任王偉臣說。

論壇上，天津碳達峰碳中和運營服務中心揭牌，該中心由國網天津電力發起成立，是全大陸首個政企協作的省級「雙碳」運營服務中心，在能源信息融合、碳電市場協同、碳金融、碳生態等領域先行先試，為政府、市場、社會公眾提供「雙碳」綜合服務。

「通過大數據、雲計算、人工智能等手段推進城市治理現代化，大城市可以變得更聰明。」中國工程院院士王成山說，智慧城市建設是一項宏大的系統性工程，其中智慧能源是基礎，電網是關鍵，而智慧能源的發展又以技術進步為基礎。

在雲南，重點用能單位能耗在線監測平台自2021年投入運營以來，實現近千家企業、兩萬餘家公共服務機構能源計量數據的在線採集；在江蘇省連雲港，當地搭建起大型公共建築能耗監測平台，全市有60餘棟機關辦公建築和大型公共建築數據實時上傳至平台，挖掘公共建築節能潛力。

大陸清潔能源消費佔比不斷上升。2021年，天然氣、水電、核電、風電、太陽能發電等清潔能源消費量佔能源消費總量的25.5%，比上年上升1.2個百分點。

不過，中國工程院院士湯廣福表示，大陸能源轉型仍面臨巨大挑戰，在智慧能源系統、氫能與儲能、化石能源清潔利用等領域，都有待大量的技術突破。