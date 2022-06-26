民居驚現超巨蜂巢 消防一拆「不停流蜜」 網：好想吃

雖然很恐怖，但好像又甜又可口！江蘇日前有民居在車庫發現1個直徑逾半米、如車胎大的巨型蜂巢，嚇得急忙報警求助。消防穿上防蜂服到場時，要先用殺蟲劑驅趕蜜蜂，再用棍子敲破蜂巢移走，畫面可見大蜂巢不停「流蜜」，一片片金黃色的蜜糖看起來很吸引。結果影片令網民全部錯重點，紛紛稱「好想吃」、「天然蜂蜜呀」，還有人說想要想用口接住滴下的蜂蜜。不過消防提醒，民眾切勿貪圖蜂巢的經濟價值而自行拆除，以免發生危險。

20日下午，江蘇南通有民居的車庫內出現直徑逾半米的巨型蜜蜂巢，多隻蜜蜂亂飛令居民嚇到報案。由於怕巨型蜂巢的蜜蜂會傷到市民，當地消防員穿上防蜂服到場，即時疏散附近圍觀的居民，發現大蜂巢倒掛在車庫一角，不停「流蜜」一滴滴蜜糖掉下來，目測蜂巢有幾十斤重，和車胎一樣大。

原本消防員想輕輕地將蜂巢搬到膠盆內再處理，但驚動蜜蜂後蜂群齊飛，消防員只好轉換策略，用殺蟲劑驅趕蜜蜂後，用長棍不停敲打，擊碎拆除蜂巢移到大盆內。過程中可看到蜂巢內部一片片的金黃色蜂蜜流出，當移走蜂巢後，最後用驅蟲劑防止蜜蜂再築巢，整個行動便告終。

雖然巨型蜂巢嚇人，「密集恐懼症看得難受」，但許多網民稱看到流口水，「看著好好吃的樣子」、「顯得盆子好小」。網民紛紛表示看到蜜糖滴下來的畫面時，「我恨不得張嘴接起」。不過，消防提醒民眾如發現蜂巢，切勿貪圖蜂巢價值而擅自折除，否則可能會被蜜蜂所傷，應聯絡專業人士在安全情況下移除。

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文章授權轉載自《香港01》