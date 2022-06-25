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港鐵扶手梯整塊掀起部分斷成碎片 目擊者：遲一秒爛腳
港鐵連續兩日發生驚險扶手梯事故。前日（23日）晚上7時許，油麻地站內的一條扶手電梯，其頂部的梳齒板突然整塊掀起，造成的巨響引來大批行人圍觀；及至昨（24日）晚10時許，鑽石山站A出口也有一條上行的扶手梯發生同樣事故。
據網上圖片可見，除梳齒板整塊「掀起」外，部分更斷裂成碎片，狀甚驚險。警方表示，初步未有接獲相關報案。
據了解，兩宗事故幸無釀傷亡，但發帖的網友表示自己身處現場，場面驚心動魄，有人更因此爛鞋，「行遲一秒就是我爛腳或鞋！好在沒有出事，只是爛鞋‥‥‥我問他有沒有事，也同時大叫下面的人不要上來！」其他網友則指鑽石山站已非首次發生類似事故，「好恐怖，居然不止一次這樣了！」、「又掀？好像前幾個月也掀過一次！」不少人恐被扶手梯「生吞」，憂心指「現在搭地鐵的扶手電梯一定會看著雙腳，最怕下次到我中！、「油麻地是這樣，鑽石山又是這樣！」
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文章授權轉載自《香港01》
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