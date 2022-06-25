快訊

連6震！上午10時27分花蓮規模4.9地震 最大震度花蓮4級

籃球／疑遭留言指「王X蛋」 雲豹蘇翊傑凌晨發文怒槓楊敬敏

看完台南美術館「地獄展」太害怕 這園區推免費收驚服務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港鐵扶手梯整塊掀起部分斷成碎片 目擊者：遲一秒爛腳

香港01／ 文：鄧海興
網民則指鑽石山站已非首次發生類似事故。（網上截圖）
網民則指鑽石山站已非首次發生類似事故。（網上截圖）

港鐵連續兩日發生驚險扶手梯事故。前日（23日）晚上7時許，油麻地站內的一條扶手電梯，其頂部的梳齒板突然整塊掀起，造成的巨響引來大批行人圍觀；及至昨（24日）晚10時許，鑽石山站A出口也有一條上行的扶手梯發生同樣事故。

據網上圖片可見，除梳齒板整塊「掀起」外，部分更斷裂成碎片，狀甚驚險。警方表示，初步未有接獲相關報案。

據了解，兩宗事故幸無釀傷亡，但發帖的網友表示自己身處現場，場面驚心動魄，有人更因此爛鞋，「行遲一秒就是我爛腳或鞋！好在沒有出事，只是爛鞋‥‥‥我問他有沒有事，也同時大叫下面的人不要上來！」其他網友則指鑽石山站已非首次發生類似事故，「好恐怖，居然不止一次這樣了！」、「又掀？好像前幾個月也掀過一次！」不少人恐被扶手梯「生吞」，憂心指「現在搭地鐵的扶手電梯一定會看著雙腳，最怕下次到我中！、「油麻地是這樣，鑽石山又是這樣！」

網民則指鑽石山站已非首次發生類似事故。（網上截圖）
網民則指鑽石山站已非首次發生類似事故。（網上截圖）
網民則指鑽石山站已非首次發生類似事故。（網上截圖）
網民則指鑽石山站已非首次發生類似事故。（網上截圖）
網友指香港鑽石山站已非首次發生類似事故。（網上截圖）
網友指香港鑽石山站已非首次發生類似事故。（網上截圖）

延伸閱讀：

北角港鐵站工業意外-電梯工人手掌捲入扶手梯受創

大埔2歲童遭扶手電梯夾腳-男親友焦急安慰-消防員救出送院

文章授權轉載自《香港01》

鑽石 電梯 港鐵

相關新聞

港鐵扶手梯整塊掀起部分斷成碎片 目擊者：遲一秒爛腳

港鐵連續兩日發生驚險扶手梯事故。前日（23日）晚上7時許，油麻地站內一條扶手電梯，其頂部的梳齒板突然整塊掀起，巨響引來大批途人圍觀；及至昨（24日）晚10時許，鑽石山站A出口亦有一條上行扶手梯發生同類事故。

對岸最大學術期刊平台頻踩雷 知網又遭網路安全審查

繼上個月遭到反壟斷調查後，大陸國家網信辦昨（24）日發布公告，網絡安全審查辦公室，對大陸最大的學術期刊平台「中國知網」啟...

才涉壟斷 知網又遭網路安全審查

中國大陸最大的學術資料庫「知網」，遭大陸官方啟動網路安全審查。知網被指掌握大量個資、國防與電信等重要行業數據，以及關鍵技...

為異端辯護的大陸律師「良心」張思之24日於北京逝世

被譽為「中國律師的榮耀和良知」的張思之律師去世。據北京市吳欒趙閻律師事務所微信公號發布的訃告，張思之律師於24日13時2...

才被調查壟斷 「知網」又被官方啟動「網路安全審查」

知名學術資料庫「知網」（CNKI）近日才因為壟斷行為被官方立案調查，23日又傳出進一步被官方啟動網路安全審查。

香港珍寶海鮮舫傳沉沒南海 船東改口稱只是翻覆

承載許多人回憶的香港珍寶海鮮舫傳沉沒南海，長眠海面下1000公尺處，代表船東的女性發言人今天說法卻大逆轉，聲稱這座海上餐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。