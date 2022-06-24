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2,997萬瓩 上海用電負荷創今年入夏以來新高

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
國網上海電力運維人員在220KV朱松變電站，進行新站投運前的設備驗收檢查工作。大陸國家電網上海市電力公司
國網上海電力運維人員在220KV朱松變電站，進行新站投運前的設備驗收檢查工作。大陸國家電網上海市電力公司

大陸國家電網上海市電力公司24日宣布，上海中心氣象台昨天先後發布高溫黃色、橙色預警，受氣溫持續上升的影響，昨天午後全市用電負荷攀升至2,997萬瓩，逼近3,000萬瓩關口，為今年入夏以來的新高，並較去年6月最高負荷增長11.28%。

國網上海電力預計，今夏全市最大用電負荷預計達3,500萬瓩，最大供電能力約3,650萬瓩，可滿足全市電力供需平衡。

近期隨著復工復產進程加快，上海用電水平，已較疫情期間罕見的歷史低位反轉。6月前三周的數據顯示，上海最高用電負荷與上周相比平均漲幅為11.88%，用電量周與上周相比平均漲幅為10.85%。

23日當天，國網上海電力舉行迎峰度夏反事故演練，重點模擬今夏上海電網可能出現的電力平衡突發事件，檢驗電網安全生產領域的預案落實情況和應急處置能力。

針對今夏上海降水多、颱風災害天氣多的氣象特徵，國網上海電力開展防汛專項檢查和綜合整治，累計處理各類地下配電站房、易澇配電設施防汛隱患2,000多處；開展樹線矛盾治理，累計修剪樹木7萬多棵；抓好常態化應急搶修管理，優化全市173個網格駐點的資源配置，確保3,300多人的專業搶修力量快速及時響應電網突發狀況及客戶故障報修。

今年以來，國網上海電力克服疫情期間人力緊缺、物流不暢和作業條件差等困難，完成21項迎峰度夏工程建設。其中，500KV黃渡站、楊行站增容改造，以及220KV妙香站、錦繡站擴建等電網工程按時投運，提升上海外來電消納能力及中心城區的受電能力，也有效緩解局部地區的供電難題。

同時，上海電網持續開展可靠性提升工程，克服疫情影響優化生產組織，累計完成各電壓等級電網檢修任務2,500多項；推進88個電網台區的改造工作，有效解決局部熱點區域電力負荷重過載狀況。前5月，上海供電可靠率達99.9961%，用戶平均停電時間每戶0.14小時，較去年同期減少48.59%。

大陸國家電網上海市電力公司24日宣布，受氣溫持續上升的影響，上海昨天午後全市用電負荷攀升至2,997萬瓩，逼近3,000萬瓩關口，為今年入夏以來的新高，並較去年6月最高負荷增長11.28%。大陸國家電網上海市電力公司
大陸國家電網上海市電力公司24日宣布，受氣溫持續上升的影響，上海昨天午後全市用電負荷攀升至2,997萬瓩，逼近3,000萬瓩關口，為今年入夏以來的新高，並較去年6月最高負荷增長11.28%。大陸國家電網上海市電力公司

上海 疫情

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