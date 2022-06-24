33歲大陸神秘女富豪 25億元現金買下義大利超級豪宅

一名33歲的中國大陸女富豪Nani Wang，早前買下義大利撒丁島著名度假區翡翠沙灘中最頂級地段塞爾沃港（Porto Cervo）附近的一座超級豪宅。引人矚目的是，Nani Wang沒有選擇分期付款，也沒有透過離岸公司避稅，而是一次性付清8,000萬歐元（約新台幣25億元）房款。

這則消息引發不少大陸網友關注：Nani Wang究竟是誰？

上海第一財經指出，撒丁島當地媒體L'Unione Sarda本月18日登出一座莊園的照片以及交易支票，聲稱一名大陸的神秘女富豪一次性支付8,000萬歐元買下當地的超級豪宅。

支票信息顯示，這名神秘富豪名叫Nani Wang，她沒有使用分期付款，也沒有借道開曼群島的離岸公司名義購買以避稅。今年4月8日，Nani Wang直接將8,000萬歐元轉入某美國原屋主的瑞士銀行帳戶。

報導稱，這起交易之所以在撒丁島引起關注，是因為該豪宅被稱為「地中海五大高級莊園」之一，坐落於著名的翡翠海灘塞爾沃港，1970年代曾由英國大亨查爾斯·克洛爾勛爵擁有。

這座豪宅占地4公頃，有三處私人海灘、49間客房、一間電影室、一個直升機停機坪和一座私人游泳池。

不過，義大利媒體並不清楚這位大陸神秘女富豪的具體身分，只稱她的背景為「大陸電子商務巨頭」，33歲，出生於大陸江蘇。由於公開資料沒有Nani Wang更多的信息，地中海超級豪宅的神秘買家究竟是誰，至今仍然是個謎。

大陸經濟周刊指出，這個消息震驚了當地的豪宅市場。目前有報導猜測，Nani Wang可能是京東健康的前董事會成員，出生於江蘇省。

大陸企業資訊系統「天眼查」的資料顯示，2018年12月在香港成立的京東系公司JD Health (HK) Limited負責人為Nani Wang。京東健康2020年在香港上市，但其招股書「董事會與參與各方」一欄中，並未出現Nani Wang的名字。