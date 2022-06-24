免費提供求職畢業生住宿 福州市電話被打爆

大陸福建省福州市推出免費入住政策吸引畢業生求職，最新結果顯示，服務電話已經被打爆，部分地區也已無床位。

據中國新聞周刊報導，6月15日福州市人社局發布「關於進一步做好高校畢業生求職實習免費住宿的通知」，已有地方電話被打爆、沒有多餘床位釋出了。

報導引述福州高新區一位工作人員說法指出，「這項政策公布兩天以來，我這裡電話一個接一個，都被打爆了。目前提供的保障房源已經沒有了，建議去其他區域詢問」。長樂區工作人員則表示，「提供有兩人間、三人間，但是現在已經沒有床位了」。

依據福州市的政策，有意來榕求職、創業和實習、見習的全日制高校外地生源畢業生，均可申請最長不超過一年的免費住宿，每人僅限享受一次。上述政策學歷限制較為寬泛，只要是全日制大專以上的畢業生，均可享受。

報導指出，福州各區提供的畢業生免費房源，總量一般都在500個以下。福州城區給畢業生提供的免費住房，往往是政府的人才公寓，而各縣區提供的免費住房，大多是當地的快捷酒店。

對於這個現象，易居研究院首席分析師嚴躍進表示，今年各大城市普遍反映房租上漲的問題，高校畢業生即將進入社會，自然不應該承受房租上漲所帶來的壓力，福州此類做法也是降低租房成本的一個重要導向，「福州的政策，其實把人才的定義更加寬泛了和提前了，從高校畢業的時候就開始考慮，包括此前湖州的考研新城政策也是這樣」。

另外，中國人民大學就業研究所研究員劉爾鐸分析，福州之所以端出相關政策，熱情歡迎高學歷年輕人就業，部分原因是針對福建籍畢業生的，「通俗講就是想從全國高校吸納本省畢業生就業」。

他認為，「如果一個福建籍畢業生想回省工作，排除家鄉因素，同時綜合考慮選擇廈門、福州、泉州等城市，那麼有找工作包住一年的政策，肯定會增加福州在城市選擇方面的權重」。

對對於未來各大城市競爭人才，他認為「住房保障將成為省會城市或部分非省會新一線城市，吸引人才重要的籌碼」。