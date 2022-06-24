河北燕郊驚傳爆炸 十多家商鋪門面全毀、傷亡情況不明

據央視新聞報導，24日上午，河北省鄰近北京的燕郊鎮一處商業街發生爆炸事故，現場有民眾受傷。初步研判是燃氣爆炸，目前事故正在進一步處理中。

燕郊鎮隸屬於河北省廊坊市下轄縣級市三河市，地處三河市西部，隔河與北京市通州區相望。

北京青年報指出，24日上午9時20分許，燕郊開發區福成尚街附近一家門店內傳出巨響，碎片飛濺，周圍十多家門店遭殃。目前當地消防、公安等部門正展開緊急調查，但事故傷亡情況尚不清楚。

當地居民說，「我們是住在周圍小區的，離這兒3、400米，9點多就聽見了那聲巨響，當時還不知道發生了什麽。」

北京青年報稱，事故現場看到，尚街北側的十來家門店均是爆炸後的碎片，地上散落著玻璃碎片、建築構件以及飯店內的各種用品。