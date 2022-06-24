柳州電動車之都 使用率31.6%

「以前每年要做大大小小上百場活動來推廣新能源汽車，現在一有新款新能源汽車面世就有民眾自發詢問。」上汽通用五菱汽車股份有限公司負責新四化的高級總監何逸波說。

中新社報導，柳州是中國大陸五大汽車城之一，年產汽車近兩百萬輛。生長於此的何逸波，見證著十年來這座老牌汽車城的轉型升級。

「2012年，出於行業的前瞻性考慮，上汽通用五菱開始謀劃佈局新能源汽車產業。」何逸波說，那時，公司只有一個10人團隊負責研發新能源汽車，也是摸著石頭過河，大家心裡都沒譜。

經不斷研發，上汽通用五菱首款新能源汽車寶駿E100於2016年問世。「做了三年，終於把第一台新能源電動車做出來。」回憶起新車下線那一刻，何逸波仍難掩激動。

但新車下線只是開始。彼時，新能源汽車在中國大陸尚屬新生事物，受到不少質疑。

何逸波說，為了讓有疑慮的民眾接觸電動汽車，也讓產品更接近用戶，上汽通用五菱在2017年開展為期10個月的免費試駕活動，超過上萬人參與。「經市場反饋後，我們針對用戶充電焦慮進行改良，推出220V家庭插座就能實現充電的E100，降低充電門檻。」

與此同時，柳州市大力實施政企聯動、市場驅動、配套先行等措施，全面推廣應用新能源汽車，大規模規劃建設充電樁、充電站等配套設施，打造新能源汽車「柳州模式」。

目前，柳州市已形成十分鐘充電圈用車生態，累計建成各類充電設施2.8萬個、充電站點1330個，充電設施數量和密度超過加油站。考慮到小型電動車車位占地面積小，柳州還充分利用人行道樹間空隙和路面空間，劃設增加大量新能源汽車專用停車泊位。

如今，行走在柳州街頭，一輛輛新潮小巧的新能源汽車飛馳而過，充電樁星羅棋佈。有報告顯示，柳州累計乘用車電動化率達31.6%，居中國大陸各城市之首。