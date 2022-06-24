跨度最大+噸位最重 陸高寒地區連續橋梁成功轉體

22日3時許，在齊齊哈爾市民航路跨線橋施工現場，單幅重量達2萬7500噸的主橋，歷時87分鐘轉體到達預定線位，在與20日凌晨先行轉體的另一幅主橋合龍後，創造了高寒地區同類結構橋梁跨度最大、噸位最重兩項中國大陸之最。

中新社報導，齊齊哈爾市是中國大陸重要的老工業基地、畜牧業和糧食基地，當地自然濕地等旅遊資源為其贏得中國鶴鄉之美譽。民航路跨線橋工程是黑龍江省百大項目之一，不僅能够實現城市主幹路網的優化升級，更實現城市機場、南北火車站、中心城區的快速串聯，全方位提升北疆重鎮的「空、鐵、公」立體路網功能。

該工程主橋轉體施工，是整個打通工程的重中之重，需跨越運營中的哈齊高鐵、平齊鐵路、貨場線等21股道，以及各類城市管線，轉體空間受控風險點極多。

考慮到高寒地區氣候，項目設計團隊選擇了經濟性好、耐久性強、便於養護的混凝土結構。「雙側轉體橋達到55000噸的總重量，主跨長度達到了162公尺，這是中國大陸高寒地區轉體施工跨度最大、噸位最重的混凝土結構市政梁橋。」民航路跨線橋工程總設計師付菊平表示，兩座橋梁要先後完成順時針84.69度和順時針95.61度的轉體角度，這對現場橋梁轉體時的精準性和穩定性提出了毫米級的最高標準。

為確保橋梁完成高精度轉體，設計團隊對主橋結構尺寸進行了三維建模和應力分析，對大噸位球形鋼支座和轉體支座進行了特殊優化設計。