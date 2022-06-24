陸露營市場火熱 未來營地品質是關鍵

「憋了這麼久，孩子們太需要新鮮的體驗了。」疫情下，為了讓孩子能去比公園更遠的地方，玩更長時間，甚至可以過夜，三孩媽媽素素網購了一頂帳篷、一張天幕、兩把椅子、一張氣墊床、一個卡式爐和一艘可充氣的小船。

中新社報導，千元（人民幣，下同）左右，是素素對首套露營裝備的預算。但那僅僅是開始。親子露營不到一年，為更新升級裝備，她已經投入近3萬元。

據中國新聞周刊文章介紹，素素一家代表的親子露營群體，是露營增量市場最強勁的驅動力之一。艾媒諮詢《2021年中國露營消費者調查》顯示，喜歡自然、跟隨潮流體驗新的生活方式、促進與家人和朋友的關係，是消費者露營的三大目的。2021年，62.8％的露營消費者選擇與家人露營，親子是大陸露營消費者當前最期待露營地融入的新元素。

「上淘寶看看，今天發現這個好，明天再買個別的，到現在我也不記得買多少東西。」資深露營玩家子航說，裝備是個深坑，一旦開始，就發現裝備永遠買不完。

艾媒諮詢前述調研顯示，2021年，平均每位露營消費者在裝備上的花費達6995.3元。

與此同時，露營市場也迎來爆發式增長。小紅書發布的數據顯示，今年五一期間，站內與露營相關的搜索量同比增長746％。在攜程平台，2021年下半年至今，露營產品數量已增長近10倍。

艾媒諮詢首席分析師張毅估算，未來5年，大陸露營市場有望維持17.09％的年均增長率，這意味著2025年，市場規模將達到562.1億元。從299億元增加到562.1億元，對應的體量和增速相當於從2014年到2018年的大陸電影市場。

牧高笛董事長陸暾華表示，大陸露營行業儘管起步較晚，但消費者已有了自身的審美和價值認同，對潮流的反應更加迅速，更願意接受新事物。

「但等這輪熱度過去，營地行業就會開始洗牌，屆時，營地的核心競爭力是品質，品質够高才能活下去。」露營地平台「覓野CAMP」創始人石健卿認為，行業有虛火的成分在，品質差的營地已經開始內卷（過度競爭）了，一定要把格局拉開，不要打價格戰。

「很多人來體驗一次，相册裡有了露營的照片，就OK了，以後不用來了。」一位露營地經營者說，只有讓「小白」們真正喜歡上露營，把他們培養成深度玩家，營地才有更大發展空間。