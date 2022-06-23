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測試車墜樓釀兩死 蔚來汽車回應：初步確認是意外

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
蔚來汽車測試車輛從大樓衝出墜毀。取自微博
蔚來汽車測試車輛從大樓衝出墜毀。取自微博

大陸造車新勢力之一的蔚來汽車，23日驚傳有一輛測試車，於昨晚從高樓墜下，導致兩名測試員罹難。對此，蔚來汽車今晚發出官方回應稱，「根據對現場情況的分析可以初步確認，這是一起意外事故，與車輛本身沒有關係。」

蔚來汽車指出，6月22日17時20分左右，一輛蔚來測試車輛從上海創新港停車樓三層墜落，造成兩名數位座艙測試人員罹難，其中一名為公司同事，另一名為合作夥伴員工。

蔚來汽車表示，「我們對這次意外非常痛心，對罹難的同事和合作夥伴員工表示深切哀悼。」公司已經成立專門的小組，幫助家屬處理善後事宜，事故發生後，公司第一時間協同公安部門啟動了事故原因調查分析程序。

但對於事故原因，官方回應指稱，「根據對現場情況的分析可以初步確認，這是一起意外事故，與車輛本身沒有關係。」

據澎湃新聞、證券時報等陸媒報導，杜某和張某某兩名試車員於事發後，被送至上海安亭東方肝膽醫院救治。其中，杜某因搶救無效身亡，張某某經醫院手術後效果不佳，於23日凌晨宣布死亡。

陸媒報導稱，雖事故發生原因目前尚不清楚，但有傳聞稱，這台車當時正在測試無人自動泊車功能，另根據現場畫面，墜樓車輛疑似是蔚來ET7或ET5車型，墜落時側車身著地，地上散落著破碎的玻璃和水泥碎塊，車身也明顯變形。

蔚來是大陸造車新勢力之一，但在日前上海因本土疫情封控期間，公司位於長三角的供應鏈受到嚴重影響，甚至一度停產。其中，ET5與ET7都被蔚來汽車定位為智慧型電動轎跑，是公司的重要車型，此外，蔚來的國際業務總部、國際量產車研發中心，就位於事發的上海創新港。

事故造成2人死亡。取自微博
事故造成2人死亡。取自微博

蔚來汽車 上海

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