40多名台胞 搭蘇州第二班專車往浦東

繼16日首班專車順利將30多名台商送往上海浦東機場後，23日有40多名蘇州台商、台幹及台屬，坐上第二班專車啟程前往上海浦東機場，踏上返台的旅途。

在蘇州發展15年、蘇州禎祥食品董事長張晁禎表示，蘇州台商要透過上海浦東機場往返兩岸仍是一件不容易的事情，這次蘇州市能夠想台商之所想，急台商之所急，周密籌備，多方協調，及時為台商推出了免費送機專車服務，「要為蘇州點贊。」

在蘇州中達電子工作的楊哲明指出，這次一家四口返台主要是為了就醫及小孩參加大學指定考試，「感謝蘇州市為台商臺胞開通了返台專車綠色通道，尤其在上海疫情管控之際，讓我們這些常年在蘇州打拼的台商台幹，沒有後顧之憂，倍感溫暖。」

專車上備有台企愛維爾，所精心準備的愛心早餐、防疫小禮包。

蘇州市台協會會長謝清福表示，市台協會將繼續主動發揮作用，更好地聯繫服務台企台商台胞，幫助協調解決遇到的實際困難，不斷提升廣大會員的獲得感和滿意度，而蘇州返台送機專車開通以來，已成功幫助70多名台商台胞返台。

作為台資最活躍、台企最集中、臺胞融入程度最高的城市之一，蘇州已悄然成為台胞們的「心之歸處、第二故鄉」，目前蘇州常住台胞台屬超過15萬人，累計台資企業1.2萬多家。