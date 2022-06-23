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丹東父女黃碼看病與警衝突 封控2個月輿論同情

中央社／ 北京23日電

遼寧丹東嚴格封控已2個月，近日當地父女想出門看病，卻因健康碼「黃碼」和警方發生衝突，女子被行政拘留10天，其父也被刑拘，引發許多網友同情及對不合理防控的不滿。

綜合中國網等媒體報導以及在網上的相關影片，21日，遼寧丹東，一女子與其父親駕車外出看病，因健康碼顯示為黃碼被攔。女子稱社區給開了證明，早上也剛剛做核酸檢測。但民警堅持黃碼不能離開，雙方首先在言語上起衝突。

交涉過程中女子跌倒在地，其父親一見狀上前打民警一巴掌。民警也很快跌倒，並詢問同事「錄（影）上了沒有」。

22日晚，丹東市公安局振興分局通報，指涉事女子拒不配合遵守防疫規定，因阻礙執行職務予以行政拘留10日，其父因涉嫌襲警罪被採取刑事強制措施。

對比於警方通報的「簡明扼要」，不少網友是在看了網上流傳的影片後才明白，這名女子雖然「黃碼」，但已經取得社區開的證明，卻依舊「看病難」；而其父之所以動手打警察，也和警察的態度及女兒跌倒有關。

這起事件很快引發輿論關注。環球時報前總編輯胡錫進發文指出，疫情爆發以來，正常看病受阻是人們最反感的一刀切防疫表現之一。以這對父女的情況來說，公眾會認為警察應當提供協助。

他並表示，還有一個原因是丹東封控時間過長，當地群眾反映強烈，讓此事件也得到了網路輿論的同情。

丹東從4月下旬爆發COVID-19疫情，4月24日開始封控，迄今2個月仍無法清零，6月22日仍有新增的5例無症狀感染者。網友反應當地快遞不通、嚴格實施網格化管理，目前仍未全面解封，影響當地居民的心情和生活便利，但媒體相關報導不多。

警察 疫情

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