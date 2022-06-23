吉林、浙江一把手維持不變 僅剩北京、上海未換屆

中共吉林省黨代會22日落幕，景俊海順利連任吉林省委書記，浙江省黨代會23日早上選舉袁家軍為省委書記，這也標誌著，各省市換屆過程已近尾聲，僅剩北京與上海仍未完成換屆。

據「浙江發布」微信公眾號消息，6月23日上午召開的中共浙江省第十五屆委員會第一次全體會議，選舉袁家軍為省委書記，王浩、黃建發為省委副書記，當選為省委常委的還有劉捷、許羅德、彭佳學、王成、陳奕君、劉小濤、徐文光、邱啟文、王綱。

而據人民日報23日報導，中共吉林省第十二屆委員會第一次全體會議於6月22日選舉景俊海為省委書記，韓俊、劉偉為省委副書記，當選為省委常委的還有胡家福、吳海英、張忠、張志軍、蔡東、張恩惠、阿東（回族）、李偉、李明偉。

至此中共各省省委換屆全部完成，只剩北京市與上海市兩個直轄市還未換屆。

此前中共上海市委在22日上午舉行記者會，宣布25日至27日要召開黨代表大會，選舉中共上海市第十二屆委員會以及810名參加中共二十大的黨代表，由於上海剛經歷長期封控、該市換屆備受矚目。至於北京市目前也還未完成換屆，市委書記蔡奇、市長陳吉寧皆是從2017年5越27日任職至今。上海市跟北京市委書記，照例皆是由中共中央政治局委員兼任。