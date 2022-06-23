快訊

繼續隔空戰火！回應徐旭東「邏輯不通說」 蔡明忠自承頭腦不清：應更早推動公司轉型

「在學生無聊重考」醫學系佔名額 台大無法懲處、增列備取也難解

外送員「飲料打翻又倒回杯子」遭全程目擊 麥當勞道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吉林、浙江一把手維持不變 僅剩北京、上海未換屆

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
浙江省委換屆完成，袁家軍續任省委書記。圖為6月22日下午，中國共產黨浙江省第十五次代表大會在省人民大會堂閉幕。（圖／取自「浙江發布」微信公眾號）
浙江省委換屆完成，袁家軍續任省委書記。圖為6月22日下午，中國共產黨浙江省第十五次代表大會在省人民大會堂閉幕。（圖／取自「浙江發布」微信公眾號）

中共吉林省黨代會22日落幕，景俊海順利連任吉林省委書記，浙江省黨代會23日早上選舉袁家軍為省委書記，這也標誌著，各省市換屆過程已近尾聲，僅剩北京與上海仍未完成換屆。

據「浙江發布」微信公眾號消息，6月23日上午召開的中共浙江省第十五屆委員會第一次全體會議，選舉袁家軍為省委書記，王浩、黃建發為省委副書記，當選為省委常委的還有劉捷、許羅德、彭佳學、王成、陳奕君、劉小濤、徐文光、邱啟文、王綱。

而據人民日報23日報導，中共吉林省第十二屆委員會第一次全體會議於6月22日選舉景俊海為省委書記，韓俊、劉偉為省委副書記，當選為省委常委的還有胡家福、吳海英、張忠、張志軍、蔡東、張恩惠、阿東（回族）、李偉、李明偉。

至此中共各省省委換屆全部完成，只剩北京市與上海市兩個直轄市還未換屆。

此前中共上海市委在22日上午舉行記者會，宣布25日至27日要召開黨代表大會，選舉中共上海市第十二屆委員會以及810名參加中共二十大的黨代表，由於上海剛經歷長期封控、該市換屆備受矚目。至於北京市目前也還未完成換屆，市委書記蔡奇、市長陳吉寧皆是從2017年5越27日任職至今。上海市跟北京市委書記，照例皆是由中共中央政治局委員兼任。

中共 上海

延伸閱讀

北京環球度假區 將恢復營運

上海研究結果引發防疫過度質疑後 報告疑遭下架

中國大陸單日新增22例染疫 北京、上海降至個位數

封控加碼？ 吉林1人無症狀感染 全市客運停3天

相關新聞

大陸高考成績將公布 今年新增「碳儲科學」等31個科系

大陸高考成績即將在6月23日起陸續公布，而2022年新增科系（本科專業）則有31個，涵蓋各領域。

吉林、浙江一把手維持不變 僅剩北京、上海未換屆

中共吉林省黨代會22日落幕，景俊海順利連任吉林省委書記，浙江省黨代會23日早上選舉袁家軍為省委書記，這也標誌著，各省市換...

兩岸中華茶文化論壇 昆明舉行

第三屆兩岸中華茶文化論壇，21日以視訊方式，在昆明、台北兩地舉辦，來自兩岸50餘位茶企代表參加本次論壇。活動旨在弘揚中華...

北京環球度假區 將恢復營運

大陸疫情好轉，繼上海迪士尼後，北京環球度假區也宣布將於6月25日起分階段逐步恢復運營。

山東瑯琊音樂節過百觀眾手機被偷 失主銀行存款被轉走警立案調查

在山東臨沂舉辦的2022瑯琊音樂節發生大規模盜竊案，現場過百名觀眾的手機被偷走，主辦方亦被盜走總價十幾萬的物品。

做胸部X光被要求脫光 河北女怒控狼醫

一般進行胸部X光檢查時，民眾衣著若無鈕扣、金屬等遮擋，可不用換裝，但近日大陸河北張家口市懷來縣一名王女士爆料，她到放射科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。