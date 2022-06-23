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北京環球度假區 將恢復營運

聯合報／ 記者陳言喬／綜合報導
北京環球影城主題公園25日起恢復營運。圖為市民在環球度假區景觀前拍照留念。（中新社）
北京環球影城主題公園25日起恢復營運。圖為市民在環球度假區景觀前拍照留念。（中新社）

大陸疫情好轉，繼上海迪士尼後，北京環球度假區也宣布將於6月25日起分階段逐步恢復運營。

北京青年報報導，環球影城酒店計畫於6月24日中午開放，北京環球城市大道同日中午開啟營業，北京環球影城主題公園計畫於6月25日開放，諾金度假酒店隨後將於7月1日恢復營業。

報導稱，恢復運營初期，部分運營場所或娛樂專案將暫時保持關閉，門票及酒店產品每日限量銷售。環球表示，將根據疫情防控形勢和相關要求適時恢復開放。

根據當前疫情防控需要相應調整運營時間具體安排如下：北京環球影城主題公園營業時間為10:00至19:00。園內大部分騎乘設備將恢復開放，部分娛樂體驗、演出、餐廳將在後期逐步恢復。

北京環球城市大道6月24日開放首日營業時間為12:00至21:00，此後營業時間將恢復為8:00至21:00，並在週末適時延長。部分餐廳在恢復營業初期暫緩開放。

環球影城大酒店、諾金度假酒店將分別於6月24日和7月1日12:00恢復開放，大部分餐飲服務將恢復運營。

6月23日零點起，主題公園門票及酒店產品將在每日限流的基礎上恢復預售。

為了保證遊客的健康與安全，所有遊客進入北京環球度假區均須持72小時內有效核酸檢測陰性證明，核驗北京健康寶和有效身份證件，進行快速體溫檢測。進入部分娛樂、餐飲和購物場所時，須遵從現場團隊成員的指引，先掃碼再進場，並在入場前進行手部消毒。

北京 酒店 環球影城

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