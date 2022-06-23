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兩岸中華茶文化論壇 昆明舉行

聯合報／ 大陸新聞中心／台北－昆明報導
第3屆兩岸中華茶文化論壇，以視訊方式，在昆明、台北兩地舉辦，圖為昆明現場。圖／本報雲南昆明傳真
第3屆兩岸中華茶文化論壇，以視訊方式，在昆明、台北兩地舉辦，圖為昆明現場。圖／本報雲南昆明傳真

第三屆兩岸中華茶文化論壇，21日以視訊方式，在昆明、台北兩地舉辦，來自兩岸50餘位茶企代表參加本次論壇。活動旨在弘揚中華傳統文化、厚植兩岸同胞親情友誼，進一步擴大和深化雲台在茶文化領域的交流與合作，讓台灣同胞感受中華茶文化以及雲南茶之美。

活動進一步挖掘兩岸茶文化的淵源，開展兩岸茶文化交流研討，探索兩岸在茶文化領域深化合作的新思路、新途徑，促進兩岸茶文化的交流和茶產業的互動，打造互利共贏新局面。來自兩岸的專家、學者等圍繞「雲南茶產業報告」、「兩岸茶文化一葉同根」、「民族茶文化與生物多樣性保護」、「七彩的茶·茶山保育」等議題，進行了主旨演講和兩岸茶文化論壇視訊對話研討。

活動還進行了茶文化表演、雲南茶道美學展演及雲南普洱茶、台灣烏龍茶茶湯品鑒、交流。雲南省台辦副主任崔冰成在論壇上致辭表示，兩岸一脈茶香，產業互補性強，合作空間廣闊，在產業創新、人才培訓、茶文化交流等方面，仍有很大合作空間；兩岸茶人應攜手同行，加強合作，充分挖掘展示兩岸茶文化和茶產業，探索兩岸茶文化的不斷融合創新，持續深化兩岸茶文化的交流和茶產業的合作，共同將中華茶文化發揚光大。

台灣陳誠文教基金會董事長陳履安致辭表示，現在正是兩岸在茶文化、茶產業、茶科技方面合作的很好時機。希望疫情之後，有機會到雲南就茶文化、茶產業和茶科技等方面進行交流考察。

疫情 傳統文化

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