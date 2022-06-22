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山東瑯琊音樂節過百觀眾手機被偷 失主銀行存款被轉走警立案調查

香港01／ 林芷瑩
日前傳出山東瑯琊音樂節超過百名觀眾手機遭竊。圖擷自/香港01
日前傳出山東瑯琊音樂節超過百名觀眾手機遭竊。圖擷自/香港01

在山東臨沂舉辦的2022瑯琊音樂節發生大規模盜竊案，現場過百名觀眾的手機被偷走，主辦方亦被盜走總價十幾萬的物品。

有受害者稱，其中一名賊人被捉住後，向警方承認是團夥流竄作案。目前，警方已立案調查。

6月18日及19日，瑯琊音樂節在山東臨沂市沂州古城舉行，現場有朴樹、二手玫瑰等大陸知名音樂人助陣。大批觀眾的手機被偷，之後發現部分丟失的手機定位在河南。

受害者王先生稱，18日晚與朋友參加音樂節，兩人前後並排，扒手偷走自己的手機後，又去偷其朋友的手機，「我朋友正好去掏手機，一摸裏邊有個手，把他抓住了送到警察局，後來一訊問，他是個湖北人，他這個完全就是團夥」。他又稱，之前好幾個音樂節都有此類現象，應該重拳打擊。

受害者劉先生稱，18日晚被人偷走手機，19日凌晨4時10分就發現賊人開始將他銀行的存款轉到微信，再將微信錢包的所有餘額先後轉到中國銀行、支付寶及招商銀行，最後將款項匯給某人，一共是1.3萬元，他已報警處理。

其他受害者透露，當時她將手機放在胸前的手袋幾分鐘，就因為回頭應了一句話，手機已被偷走。目前，初步統計已有140多人的手機被偷，其中40多人已在網上登記信息。

主辦方工作人員稱，自己後台也有十幾萬物品丟失，強調音樂節的安保沒有問題，在現場亦不斷提醒觀眾要注意保護人身財物安全。目前，警方已掌握的情況是有一夥湖南湖北的流竄作案團夥。

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文章授權轉載自《香港01》

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