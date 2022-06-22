北江洪水氾濫 廣東英德創1915年以來最高水位
大陸南部北江流域的廣東英德，近日遭逢洪水，水位高達34.57公尺，超過歷史測量最高水位，22日水位或將進一步上升為1915年以來最高。
觀察者網報導，截至6月21日12時，北江英德站水位達到34.57公尺，超過警戒水位8.57公尺，已超過歷史實測最高水位。廣東省水文局清遠水文分局預計，北江幹流英德站將於22日17時前後出現36.10公尺左右的洪峰水位，超過警戒10.10公尺，或為1915年以來最高水位。
報導指出，近期廣東地區普降暴雨到大暴雨，珠江流域北江水位暴漲發生2號洪水，英德市多地浸水嚴重，而地處北江與支流滃江匯合處的英德市大站鎮江南村，則是本次受災最嚴重的村莊之一。
當地江南村在19日下午江水開始倒灌，水浸水位已逼近三層樓高，300多名困在村內的居民亟待救援，清遠支隊副支隊長黃金剛指出，此次共有30名武警官兵執行轉移江南村被困群眾任務。截至21日17時，英德大站鎮已轉移4,000餘人至安置點。
6月21日1晚間，廣東省應急管理廳已將防汛Ⅱ級應急響應提升至Ⅰ級，官方要求各地各部門高度重視，強化巡堤防守，緊急調用各方資源力量投入抗洪搶險，重點地區要果斷採取停課、停工、停產、停運、停業的一項或多項必要措施，全力以赴確保人民群眾生命財產安全，最大程度減少災害損失。
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