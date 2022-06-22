快訊

疑裝備故障...S-70C反潛直升機墜毀4人送醫 海軍司令部回應了

海軍S-70C反潛直升機營區墜毀釀4傷 已知2人嚴重燒燙傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸多地入境隔離縮短、航班增多 陸媒：釋積極信號

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸媒體指出，不僅有多條國際航線復飛、多地也縮短了入境隔離時間，駐外使關也開始放寬核發赴陸簽證，這釋出了積極的信號。圖為中國東方航空一架班機早前正準備降落北京首都國際機場。（歐新社）
大陸媒體指出，不僅有多條國際航線復飛、多地也縮短了入境隔離時間，駐外使關也開始放寬核發赴陸簽證，這釋出了積極的信號。圖為中國東方航空一架班機早前正準備降落北京首都國際機場。（歐新社）

大陸正在積極復甦經濟與社會生活，有媒體指出，目前已經有多地縮短入境隔離時間，且北京駐外使館不少也恢復簽證，再加上國際航班增加，這些已釋出了積極信號。

每日經濟新聞22日報導指出，從6月20日開始，北京駐法國、澳洲、印尼、挪威、西班牙、美國等多國使領館同步放寬了赴陸簽證政策。對外航班也逐漸增加，例如義大利米蘭飛大陸南京航班6月20日開始營運，海航也將重啟重慶—羅馬航線；南航將在廣州—仰光、廣州—金邊航班增班，恢復武漢—伊斯坦堡航線。7月起南航還將恢復烏魯木齊-阿拉木圖／比斯凱克／阿什哈巴特／杜桑貝航，深圳—莫斯科、廣州—德里等航線。此前在6月初，已有多條國際航線恢復。

報導引述大陸民航局官網披露的國際航線審批結果指出，各大航空公司申請在6、7月加班、包機的國際航線多達41條，而前兩個月這個數字僅為38條和12條。

此外，報導指出，近日有多地調整了入境人員隔離政策，縮短了入境隔離時間，其中北京、湖北、江蘇、四川、福建等地區已由「14天集中隔離+7天居家隔離」縮短為「7天集中隔離+7天居家隔離」或「10天集中隔離+7天居家隔離」。

對於這些開放作為，報導引述民航專家綦琦說法，稱「國際航班數量的增加釋放出我國國際市場復蘇的積極信號、極大地提振了市場的信心」。另一位民航專家熊維則表示，「上海疫情是延緩了國際線穩步復甦的進程，但沒有改變這個規劃方向。我們認為國際線的開放將在保障防疫的要求下，有序、穩步地進行」，他認為「未來，國際航班恢復開放的趨勢會更加明顯」。

居家隔離 航線

延伸閱讀

石斑禁銷大陸找出路 陳其邁推薦石斑魚薯條愈吃愈涮嘴

影／放寬每周2.5萬人次入境限制？交長：先忍耐一下

莊人祥：上周通報猴痘例已排除 明後天列法定傳染病

大陸禁我石斑魚 蔡英文總統謝日本支持「民主的魚」

相關新聞

大陸祭出「網路主播行為規範」 31種行為不得出現

大陸國家廣播電視總局、文化和旅遊部聯合22日聯合發布「網路主播行為規範」，明訂包含「顛覆國家政權」、「對黨和國家領導人換...

大陸多地入境隔離縮短、航班增多 陸媒：釋積極信號

大陸正在積極復甦經濟與社會生活，有媒體指出，目前已經有多地縮短入境隔離時間，且北京駐外使館不少也恢復簽證，再加上國際航班...

最強學霸班！全班29人有24人上研究所 剩餘5人去哪了？

最強學霸班！大陸西北大學華大基因創新班，全班29人，多數畢業後選擇繼續進修，其中有24人今年考上或保送上研究所，讓不少網友直呼簡直是「天選之班」，但不在上榜名單內的另外5人，畢業後的去處引發好奇。

陸「禁野令」停止 竹鼠、豪豬養殖盛況仍恢復無期

大陸2020年初為了防止新冠疫情傳播的「禁野令」，近日宣布停止執行，但曾受重創的竹鼠、豪豬、果子狸養殖戶，則仍不確定政策...

大陸官方：已有28國出現猴痘病例 大陸尚無報告病例

猴痘已經侵入不少國家，大陸官方22日表示，已有28國有猴痘病例，而大陸則尚無發現猴痘病例報告，且野生動物或入境檢疫也沒發...

大陸南方多省發布流感預警 防疫若放鬆恐爆大規模流行

上海《第一財經》報導，大陸廣東、福建、江西等南方省份近期相繼發布流感預警。感染科專家警告，近兩年因新冠疫情，人員交流減少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。