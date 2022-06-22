大陸南方多省發布流感預警 防疫若放鬆恐爆大規模流行

上海《第一財經》報導，大陸廣東、福建、江西等南方省份近期相繼發布流感預警。感染科專家警告，近兩年因新冠疫情，人員交流減少且全面配戴口罩，使得流感發病率大幅度下降約九成，加上大陸流感疫苗接種率不高，群體免疫屏障很弱。一旦新冠疫情防控放鬆，如戴口罩減少，就有可能發生流感大規模流行。

根據中國流感中心最新發布的監測數據，6月6日至6月12日當周，大陸南方省份流感病毒檢測陽性率持續上升，部分省份進入夏季高發期，以A（H3N2）亞型流感病毒為主，北方省份流感活動則處於極低水平。

對於大陸南方何以會在夏季出現流感疫情？報導指出，這次出現的H3N2亞型流感，歷史上曾引發大流行，如1968年7月中旬，香港就曾暴發這種亞型流感，並導致全球大流行，致死人數近百萬，當時也正值夏季。

《第一財經》稱，H3N2亞型流感在夏季出現並不罕見，該亞型流感2015年、2017年夏季都曾在廣東造成流行。

廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長康敏在廣東疾控微信公眾號上表示，目前廣東進入夏季流感高峰，主要原因為：

一、廣東確實存在既往夏季流感高峰；

二、近兩年基於新冠防控，大部分民眾出門都會佩戴口罩，這對呼吸道傳染疾病有比較好的預防效果，但也積累了較大量的易感人群；

三、這次流行的主要毒株H3N2具有流行強度高、感染率高、變異頻率快等特點。

江西疾控也表示，H3N2亞型流感病毒株近兩年相對沈寂，群眾的免疫水平偏低，且這一型別流感毒株易引發夏季流行高峰，導致今年夏季季節性H3N2亞型流感活躍度增高。

廣州中山大學附屬第六醫院呼吸內科主任醫師韋民指出，在北方，流感常見於冬春季，而在南方，流感全年都會出現，但這次夏季在南方地區變得更加高發，可能跟氣候變化有一定的關係。今年5、6月以來，大陸南方多地降雨頻繁，氣溫有所降低，可能給流感病毒創造了適宜的傳播環境。

韋民認為，新冠疫情以來，民眾的防護意識增強，加上不少公共場所都要求佩戴口罩，這次在南方地區出現的流感，可能會在局部地區流行，不一定會變成全國大流行，但仍要重視對流感的預防。

康敏稱，新冠與流感都屬呼吸道傳染疾病，症狀相似，如發燒、咳嗽、鼻塞等，早期鑒別不易。如有大量流感病人前往醫療機構就診，造成人群聚集，就容易導致呼吸疾病傳播和暴發。採取呼吸疾病傳染預防措施，可以起到多病共防的效果，這也適用於流感及新冠預防。