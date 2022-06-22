中國大陸南方多省發出流感預警 求診人數激增

中國福建、廣東、深圳、海南、江西等地接連發出流行性感冒（流感）緊急預警，發燒門診求診人數激增。流感好發於冬天、春天，南方地區卻在夏季進入高峰期，專家推測這和氣候變遷有關。

據第一財經21日報導，這次流感是H3N2亞型流感，據廣東疾控中心資料，該款亞型流感於廣東省在2015年、2017年夏季也有流行過。

廣東省疾控中心傳染病預防控制所長康敏21日透過廣東疾控微信公眾號表示，廣東進入夏季流感高峰有多方面原因所致。包括，這兩年來大部分市民出門會佩戴口罩，這對呼吸道傳染疾病有較好預防效果，卻也積累了大量易感人群；這次主要流行毒株H3N2具有流行強度高、感染率高、變異頻率快等特點。

康敏強調，在疫情流行下，必須重視流感和COVID-19疊加流行風險。

廣州中山大學附屬第六醫院呼吸內科主任醫師韋民說，在北方，流感常見於冬天、春天；在南方，流感全年都會出現，這次流感於夏季在南方地區變得更加好發，可能與氣候變遷有關。

韋民指出，今年5至6月以來，南方多地降雨頻繁、氣溫降低，這可能給流感病毒創造了適宜的傳播環境。另外，流感病毒向來變異比較高，人群普遍較容易感染。

綜合廈門日報、中國新聞網等媒體報導，最新流感監測報告顯示，南方省份流感陽性率持續上升，以A（H3N2）亞型流感病毒為主。

福建、廣東、深圳、海南、江西等多地接連發出緊急預警，醫院發燒門診求診量上升。福建省衛健委指出，發燒門診患者以兒童明顯增加，加上COVID-19疫情，就醫出現候診時間長、人數多等問題。

廈門市婦幼保健院兒內科副主任醫師董鴻捌表示，近一個多月以來，門診、急診感冒發燒的孩子明顯增加，經專家研判，廈門市進入流感高度活躍期。

江西南昌疾控中心表示，目前發現流感患者以學生為主，一般患者會突然發燒，體溫可達39°C至40°C，出現乏力、體溫過高、畏寒、頭痛、全身酸痛等症狀。