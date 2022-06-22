快訊

《ELLE》總編輯楊茵絜病逝 名作家楊渡哀悼愛女：謝謝妳給我的快樂

公衛學者估6月疫情進入平原期 莊人祥：對疫情走向樂觀

國民黨公布高雄市長第二份民調 第一名不是柯志恩是「他」

中國大陸南方多省發出流感預警 求診人數激增

中央社／ 台北22日電

中國福建、廣東、深圳、海南、江西等地接連發出流行性感冒（流感）緊急預警，發燒門診求診人數激增。流感好發於冬天、春天，南方地區卻在夏季進入高峰期，專家推測這和氣候變遷有關。

據第一財經21日報導，這次流感是H3N2亞型流感，據廣東疾控中心資料，該款亞型流感於廣東省在2015年、2017年夏季也有流行過。

廣東省疾控中心傳染病預防控制所長康敏21日透過廣東疾控微信公眾號表示，廣東進入夏季流感高峰有多方面原因所致。包括，這兩年來大部分市民出門會佩戴口罩，這對呼吸道傳染疾病有較好預防效果，卻也積累了大量易感人群；這次主要流行毒株H3N2具有流行強度高、感染率高、變異頻率快等特點。

康敏強調，在疫情流行下，必須重視流感和COVID-19疊加流行風險。

廣州中山大學附屬第六醫院呼吸內科主任醫師韋民說，在北方，流感常見於冬天、春天；在南方，流感全年都會出現，這次流感於夏季在南方地區變得更加好發，可能與氣候變遷有關。

韋民指出，今年5至6月以來，南方多地降雨頻繁、氣溫降低，這可能給流感病毒創造了適宜的傳播環境。另外，流感病毒向來變異比較高，人群普遍較容易感染。

綜合廈門日報、中國新聞網等媒體報導，最新流感監測報告顯示，南方省份流感陽性率持續上升，以A（H3N2）亞型流感病毒為主。

福建、廣東、深圳、海南、江西等多地接連發出緊急預警，醫院發燒門診求診量上升。福建省衛健委指出，發燒門診患者以兒童明顯增加，加上COVID-19疫情，就醫出現候診時間長、人數多等問題。

廈門市婦幼保健院兒內科副主任醫師董鴻捌表示，近一個多月以來，門診、急診感冒發燒的孩子明顯增加，經專家研判，廈門市進入流感高度活躍期。

江西南昌疾控中心表示，目前發現流感患者以學生為主，一般患者會突然發燒，體溫可達39°C至40°C，出現乏力、體溫過高、畏寒、頭痛、全身酸痛等症狀。

流感病毒 廣東 發燒

延伸閱讀

定妝噴霧的7種隱藏用法公開！從妝前打底到持久光澤底妝、原生感毛流眉都靠它，定妝噴霧推薦清單一次看

廣東加快構建「一核一帶一區」 拉近區域差距

陳時中染疫給什麼建議？ 柯文哲：可以吃普拿疼

研究證實BA.4/5症狀加劇 醫籲續打第4劑：流感化沒那麼快

相關新聞

最強學霸班！全班29人有24人上研究所 剩餘5人去哪了？

最強學霸班！大陸西北大學華大基因創新班，全班29人，多數畢業後選擇繼續進修，其中有24人今年考上或保送上研究所，讓不少網友直呼簡直是「天選之班」，但不在上榜名單內的另外5人，畢業後的去處引發好奇。

陸「禁野令」停止 竹鼠、豪豬養殖盛況仍恢復無期

大陸2020年初為了防止新冠疫情傳播的「禁野令」，近日宣布停止執行，但曾受重創的竹鼠、豪豬、果子狸養殖戶，則仍不確定政策...

中國大陸疫情好轉 北京環球影城主題公園25日起恢復營運

中國大陸疫情好轉，繼上海迪士尼後，北京環球度假區也宣布將於6月25日起分階段逐步恢復運營。

中國大陸廣東強降雨 受災47萬人

中國南方地區持續受到暴雨影響，廣東省應急管理廳21日通報，由於遭受暴雨洪澇等影響，有47萬餘人受災，經濟損失達人民幣17...

中國大陸南方多省發出流感預警 求診人數激增

中國福建、廣東、深圳、海南、江西等地接連發出流行性感冒（流感）緊急預警，發燒門診求診人數激增。流感好發於冬天、春天，南方...

唐山打人案調查：警28分鐘才到場 被毆女輕傷 涉事公安分局副局長免職

本報系聯合報報導，唐山燒烤店打人事件震驚社會，河北省公安廳昨通報，指當地警方接報後28分鐘抵達現場，有關部門對出警不及時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。