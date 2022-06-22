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中國大陸上半年四款國產飛機首飛 涵蓋各式機型

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中國大陸2022年上半年一共首飛四款由航空工業公司研製的國產飛機，圖為AG600「鯤龍」水陸兩棲飛機。（圖／取自「航空工業」微信公眾號）
中國大陸2022年上半年一共首飛四款由航空工業公司研製的國產飛機，圖為AG600「鯤龍」水陸兩棲飛機。（圖／取自「航空工業」微信公眾號）

2022年上半年中國大陸國產飛機首飛機型達四款，分別涵蓋運輸機、直升機與無人機，且都是航空工業有限公司所研製生產。

據「航空工業」微信公眾號21日消息，2022年上半年，有四款飛機首飛，包含：TP500無人運輸機、AG600「鯤龍」全狀態新構型滅火機、AC313A「吉祥鳥」大型多用途民用直升機以及「翼龍」-1E無人機。

其中最大型的飛機是5月31日在廣東珠海首飛成功的水陸兩棲飛機AG600「鯤龍」，這款飛機最大起飛重量60噸，最大載水量12噸，填補了中國大陸國產大型航空滅火飛機的空白。而5月17日在江西景德鎮首飛的AC313A「吉祥鳥」直升機，最大外吊掛起飛重量13.8噸，灑水能力為5噸，可運輸28名乘員，將會適用應急救援等相關任務。

另外兩款「翼龍」-1E跟TP500，都是無人機，「翼龍」系列機型仍以軍用為主，TP500則可滿足500公斤級標准載重、500公里半徑范圍的無人駕駛航空貨運覆蓋，最大航程1800公里，是一款通用型大載重無人運輸平台。

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