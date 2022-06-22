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最強學霸班！全班29人有24人上研究所 剩餘5人去哪了？
最強學霸班！大陸西北大學華大基因創新班，全班29人，多數畢業後選擇繼續進修，其中有24人今年考上或保送上研究所，讓不少網友直呼簡直是「天選之班」，但不在上榜名單內的另外5人，畢業後的去處引發好奇。
據《華商報》報導，大陸西北大學首屆華大基因創新班，全班29名畢業生，多數選擇繼續進修，成績放榜後，有24人考上或保送上研究所。其中，20人分別保送至北京大學、中國科學技術大學、中國科學院大學、等校，以及科研機構，有3考上中國科學院大學、1人考上中國科學院深海與工程研究所。
剩下的5人到哪去了呢？事實上，他們並不是考不上研究所，其中4人決定出國留學開拓視野，另1人選擇就業，已接到華為錄取通知。
華大基因創新班班主任付愛根教授表示，班上同學們求知學習意願高，才能憑藉著優異的成績，獲得研究所錄取率87.25%的好結果，未來同學們進入研究後，即使已不在校內，老師們依然願意以各種形式提供指導，協助解決學習上遇到的困境。
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